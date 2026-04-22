कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है हींग, जानिए इससे बनाए जाने वाले व्यंजन

आमतौर पर हींग का इस्तेमाल दाल और सब्जियों में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जादुई मसाले से कई अनोखे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? जी हां, हींग न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि यह कई सेहत से जुड़े फायदे भी देती है। आइए आज हम आपको हींग से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें शायद आप पहले नहीं जानते होंगे।

#1 हींग की खीर हींग की खीर एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को दूध में पकाएं, फिर इसमें थोड़ी-सी हींग डालें। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। फिर जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए, इसे धीमी आंच पर पकने दें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट होगी, बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है।

#2 हींग का परांठा सुबह या शाम के नाश्ते के लिए हींग का परांठा एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा हींग मिलाकर गूंथ लें। अब इस आटे से छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह परांठा खाने में कुरकुरा और स्वादिष्ट होते हैं। इसे दही या अचार के साथ परोसें।

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#3 हींग की चटनी हींग की चटनी एक अनोखी चटनी है, जो किसी भी नाश्ते के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे बनाने के लिए ताजे धनिया पत्ते, पुदीना पत्ते, हरी मिर्च, नमक और थोड़ी-सी हींग को मिलाकर पीस लें। इसमें नींबू का रस मिलाएं। यह चटनी न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि यह पाचन को भी बेहतर बनाती है। इसे आप समोसा, कचौड़ी या किसी भी तरह के नाश्ते के साथ खा सकते हैं।

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#4 हींग की सब्जी यह सब्जी खासतौर पर उत्तर भारत में बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए आलू, टमाटर, प्याज और मसालों को भूनकर उसमें पानी डालें और उबाल आने दें। अब इसमें थोड़ी-सी हींग डालें और पकने दें। यह सब्जी रोटी या चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है। हींग की खुशबू और स्वाद इस सब्जी को खास बनाते हैं। इसे आप दोपहर या रात के खाने में बना सकते हैं।