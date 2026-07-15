स्कूल वाले बच्चों का ऐसे रखें ध्यान

स्कूल खुलते ही बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 12:18 pm Jul 15, 202612:18 pm

क्या है खबर?

स्कूल खुलने के बाद कई बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण है कि स्कूल खुलने से बच्चों को कई नए कीटाणु और वायरस का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्कूल जाने के कारण बच्चे अपने खान-पान और सोने के रूटीन में भी बदलाव करते हैं, जिससे उनकी रोगों से लड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं।