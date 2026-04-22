भारतीय घरों में आसानी से उगाई जा सकती है अरुगुला, जानिए कैसे

अरुगुला एक पौष्टिक हरी पत्तेदार सब्जी है, जिसे हम रॉकेट सलाद के नाम से भी जानते हैं। यह सलाद के साथ-साथ सूप, पेस्टो और सैंडविच में भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप अपने घर में ताजा अरुगुला उगाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। इसमें हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बगीचे में अरुगुला आसानी से उगा सकते हैं।

#1 सही जगह चुनें अरुगुला को उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही जगह चुननी होगी। यह पौधा धूप पसंद करता है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां रोजाना कम से कम 4-6 घंटे की धूप मिल सके। साथ ही ध्यान रखें कि जगह हवादार हो ताकि पौधे को पर्याप्त हवा मिल सके। अगर आपके पास खुली जमीन नहीं है तो आप गमलों में भी अरुगुला उगा सकते हैं, बस गमलों को धूप वाली जगह पर रखें।

#2 मिट्टी की तैयारी करें अरुगुला के लिए अच्छी मिट्टी जरूरी होती है। इस पौधे को उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद होती है। आप अपने बगीचे या गमलों में खाद मिलाकर मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कंपोस्ट या गोबर की खाद का उपयोग करें, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ेंगे और पौधे तेजी से बढ़ेंगे। ध्यान रखें कि मिट्टी ज्यादा कठोर न हो, ताकि पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकें।

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#3 बीज बोने का तरीका अरुगुला उगाने के लिए सबसे पहले बीज बोने की प्रक्रिया आती है। बीजों को लगभग 1 इंच गहराई पर मिट्टी में बोएं और उन्हें हल्का पानी दें। ध्यान रखें कि बीजों के बीच पर्याप्त दूरी हो ताकि पौधे एक-दूसरे से न भिड़ें। आप चाहें तो छोटे गमलों या प्लास्टिक के बर्तनों में भी बीज बो सकते हैं। इससे आप आसानी से अपने बगीचे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर काम कर सकते हैं।

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#4 नियमित पानी दें अरुगुला के पौधों को नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि पौधों को ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे उनकी जड़ें सड़ सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह या शाम के समय हल्का पानी दें जब सूरज की रोशनी कम हो। इससे मिट्टी नम रहेगी और पौधे भी स्वस्थ रहेंगे। आप स्प्रे बोतल का उपयोग करके भी पौधों को पानी दे सकते हैं, जिससे उन्हें सही मात्रा में नमी मिलेगी।