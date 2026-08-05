अरोमाथेरेपी फुट बाथ को अपनाएं, इससे मिल सकते हैं कई फायदे

अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा हो तो अरोमाथेरेपी फुट बाथ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। गर्म पानी और एसेंशियल ऑयल्स का मिश्रण दर्द को कम करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया मांसपेशियों की सूजन को भी कम करती है और आपको राहत देती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया पैरों की थकान को दूर करती है और उन्हें तरोताजा महसूस कराती है। नियमित रूप से इसका उपयोग करने से पैरों की सेहत में सुधार होता है।