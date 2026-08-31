जिंदगी में तनाव को आमंत्रित करने वाली आदतें

क्या आप अनजाने में अपनी जिंदगी में तनाव को आमंत्रित कर रहे हैं? जानें कैसे

लेखन अंजली 10:18 am Aug 31, 202610:18 am

क्या है खबर?

अक्सर हम छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमारे जीवन में बड़ा असर डाल सकती हैं। ये छोटी-छोटी आदतें हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती हैं, जैसे कि मोबाइल का लगातार उपयोग करना, देर रात तक जागना या सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताना। इन सभी चीजों का असर हमारी नींद, ध्यान और मानसिक शांति पर पड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी छोटी-छोटी आदतें बताते हैं, जो आपके जीवन को तनावपूर्ण बना सकती हैं।