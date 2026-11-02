सर्दियों में प्रदूषण से बालों को सुरक्षित रखने के तरीके

सर्दियों में प्रदूषण के कारण रूखे, बेजान और उलझे हुए बालों से परेशान हैं? अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 07:29 pm Nov 02, 202607:29 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जो बालों को रूखा, बेजान और उलझा हुआ बना सकता है। इस मौसम में हवा में मौजूद हानिकारक कण सिर की त्वचा को नुकसान पहुंचते हैं और बालों की प्राकृतिक नमी को भी छीन सकते हैं। हालांकि, आप कुछ आसान तरीकों को अपनाकर अपने बालों को स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि सर्दियों में प्रदूषण के कारण बालों को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है।