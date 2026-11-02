सर्दियों में प्रदूषण के कारण रूखे, बेजान और उलझे हुए बालों से परेशान हैं? अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जो बालों को रूखा, बेजान और उलझा हुआ बना सकता है। इस मौसम में हवा में मौजूद हानिकारक कण सिर की त्वचा को नुकसान पहुंचते हैं और बालों की प्राकृतिक नमी को भी छीन सकते हैं। हालांकि, आप कुछ आसान तरीकों को अपनाकर अपने बालों को स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि सर्दियों में प्रदूषण के कारण बालों को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है।
#1
गुनगुने पानी का करें इस्तेमाल
सर्दियों में बालों को बार-बार धोना उचित नहीं होता है। इससे बालों की प्राकृतिक तेल निकलने लगता है, जिससे वे रूखे और बेजान हो जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप हफ्ते में 1-2 बार ही अपने बालों को धोएं।
इसके अलावा बालों को धोते समय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि ठंडे पानी से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जबकि गर्म पानी से बाल रूखे हो सकते हैं।
#2
बालों को धूप से बचाएं
अगर आप दिनभर बालों को खुला रखते हैं तो उन्हें किसी दुपट्टे या टोपी से ढक लें। इससे न केवल प्रदूषण से बचाव होगा, बल्कि सूरज की हानिकारक किरणों से भी बाल सुरक्षित रहेंगे।
इसके अतिरिक्त आप चाहें तो घर से बाहर निकलने से पहले अपने सिर पर एक स्कार्फ या टोपी भी रख सकते हैं। यह आपके बालों को धूप और प्रदूषण से बचाने में मदद करेगी।
#3
सिर की त्वचा की नमी बरकरार रखें
बालों की नमी बनाए रखने के लिए हफ्ते में एक बार मुल्तानी मिट्टी का हेयर मास्क लगाएं।
इसके लिए पहले मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा दही, शहद और नारियल का तेल मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाएं। इसके बाद 20 से 30 मिनट के बाद सिर को गुनगुने पानी से धो लें।
यह हेयर मास्क आपके बालों को पोषण देगा और उन्हें मुलायम बनाएगा। इसके अलावा हफ्ते में 2 बार बालों की तेल मालिश करें।
#4
गीले बालों को न करें कंघी
गीले बालों में कंघी करने से बचें क्योंकि यह बालों को कमजोर और उलझा हुआ बना सकता है। गीले बालों को धीरे-धीरे सूखने दें और फिर हल्के हाथों से कंघी करें।
अगर बाल उलझ गए हैं तो पहले उंगलियों से हल्के-हल्के खोलें, फिर कंघी करें।
इसके अलावा आप चाहें तो बालों में क्रीम, जेल या सीरम जैसे उत्पाद भी लगा सकते हैं। इससे बालों को आसानी से स्टाइल करना आसान हो जाएगा।
#5
नियमित रूप से कंडीशनर का इस्तेमाल करें
बालों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से कंडीशनर का इस्तेमाल करना जरूरी है। यह बालों की नमी बनाए रखने में मदद करता है और उन्हें मुलायम बनाता है।
कंडीशनर लगाने के बाद बालों को हल्के से सुखाएं और फिर उन्हें प्राकृतिक रूप से सूखने दें। आप चाहें तो घर पर ही बना हुआ कंडीशनर भी लगा सकते हैं।
इसके लिए पके पपीते को मैश करके सिर पर लगाएं।