क्या आप सच में सही तरीके से हाथ धोते हैं? न करें ये गलतियां

हाथ धोना एक रोजमर्रा की जरूरी आदत है, जो हमें कई बीमारियों से बचाती है। लेकिन क्या आप सच में सही तरीके से हाथ धोते हैं? कई बार हम अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए ताकि हम अपने हाथों को सही तरीके से धो सकें और स्वस्थ रहें।

#1 साबुन का सही उपयोग न करना साबुन का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। कई लोग हाथ धोते समय सिर्फ पानी का उपयोग करते हैं या बहुत कम साबुन लगाते हैं। इससे कीटाणु पूरी तरह से खत्म नहीं होते। हमेशा अपने हाथों को पहले पानी से गीला करें, फिर पर्याप्त मात्रा में साबुन लगाकर कम से कम 20 सेकंड तक रगड़ें। इसके बाद हाथों को साफ पानी से धो लें। इससे आपके हाथ पूरी तरह से साफ और सुरक्षित रहेंगे।

#2 जल्दी-जल्दी हाथ धोना कई लोग समय की कमी के कारण हाथ धोने की प्रक्रिया को जल्दी-जल्दी पूरा कर लेते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। हाथ धोते समय कम से कम 20 सेकंड तक रगड़कर रखना चाहिए ताकि साबुन और पानी अच्छे से काम कर सकें। जल्दी-जल्दी करने से कीटाणु पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाते और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने हाथों को सही तरीके से धोएं और समय निकालकर उन्हें साफ करें।

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#3 केवल अंगुलियों और हथेलियों पर ध्यान देना हाथ धोते समय सिर्फ अंगुलियों और हथेलियों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होता। अक्सर लोग कलाई, उंगलियों के बीच, और अंगूठे आदि हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं। इन हिस्सों में भी कीटाणु छिपे रहते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से साफ करना जरूरी है। हाथ धोते समय इन सभी हिस्सों को ध्यान से धोएं और रगड़ें ताकि सभी कीटाणु पूरी तरह से हट जाएं। इससे आपके हाथ पूरी तरह से साफ और सुरक्षित रहेंगे।

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#4 गीले हाथों को तौलिये या कपड़े से पोंछना गीले हाथों को तुरंत पोंछने की आदत छोड़ दें। इससे बैक्टीरिया फिर से आपके हाथों पर आ सकते हैं। इसके बजाय हवा में थोड़ी देर सूखने दें या किसी साफ और सूखे तौलिये का उपयोग करें। अगर तौलिये का उपयोग करना हो तो सुनिश्चित करें कि वह पूरी तरह साफ हो और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग न किया गया हो। इससे आपके हाथ पूरी तरह से सूख जाएंगे और बैक्टीरिया फैलने का खतरा कम हो जाएगा।