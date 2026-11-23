ग्लिसरीन लगाने से जुड़ी गलतियां

क्या सर्दी के मौसम में चेहरे पर ग्लिसरीन लगाते हैं? न करें ये 5 गलतियां

लेखन अंजली 02:03 pm Nov 23, 202602:03 pm

क्या है खबर?

ग्लिसरीन एक ऐसा उत्पाद है, जो त्वचा को नमी देने के साथ-साथ उसे मुलायम भी बनाता है। हालांकि, सर्दी के मौसम में इसका इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिनसे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इस लेख में हम आपको ग्लिसरीन का सही तरीके से उपयोग करने के लिए कुछ जरूरी सुझाव देंगे ताकि आप इन गलतियों से बच सकें और अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकें।