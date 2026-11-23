क्या सर्दी के मौसम में चेहरे पर ग्लिसरीन लगाते हैं? न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
ग्लिसरीन एक ऐसा उत्पाद है, जो त्वचा को नमी देने के साथ-साथ उसे मुलायम भी बनाता है। हालांकि, सर्दी के मौसम में इसका इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिनसे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इस लेख में हम आपको ग्लिसरीन का सही तरीके से उपयोग करने के लिए कुछ जरूरी सुझाव देंगे ताकि आप इन गलतियों से बच सकें और अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकें।
#1
ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना
ग्लिसरीन का उपयोग करते समय मात्रा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में लगाएंगे तो आपकी त्वचा चिपचिपी हो सकती है और उसमें दाने भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा जरूरत के अनुसार ही ग्लिसरीन का उपयोग करें।
थोड़ी मात्रा में ग्लिसरीन लगाने से आपकी त्वचा को सही नमी मिलेगी और वह मुलायम भी बनेगी। इससे आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ेगी और वह स्वस्थ दिखेगी।
#2
सीधे चेहरे पर लगाना
कभी भी सीधे चेहरे पर ग्लिसरीन न लगाएं। इसे हमेशा किसी हल्के क्रीम या लोशन के साथ मिलाकर ही लगाएं। सीधे लगाने से त्वचा पर चिपचिपापन हो सकता है और यह सही तरीके से सोख नहीं पाता।
क्रीम के साथ मिलाने से ग्लिसरीन आपकी त्वचा में बेहतर तरीके से घुल जाता है और उसे नमी देता है। इससे आपकी त्वचा मुलायम बनी रहती है और चिपचिपा भी नहीं लगता।
#3
अन्य उत्पादों के साथ मिलाना
ग्लिसरीन को कभी भी किसी अन्य त्वचा की देखभाल के उत्पाद के साथ मिलाकर न लगाएं। जैसे अगर आप इसे फेसवॉश या स्क्रब के साथ मिलाकर लगाएंगे तो आपकी त्वचा पर जलन हो सकती है।
हमेशा इसे अकेले या फिर किसी हल्के मॉइस्चराइजर के साथ ही इस्तेमाल करें ताकि यह आपकी त्वचा को सही तरह से नमी दे सके। इससे आपकी त्वचा मुलायम बनी रहेगी और कोई समस्या नहीं होगी।
#4
धूप में निकलना
अगर आप धूप में निकलते समय ग्लिसरीन लगाते हैं तो इससे आपकी त्वचा पर जलन हो सकती है।
इसलिए इसे रात में सोने से पहले या ठंडी जगह पर बैठकर ही लगाना बेहतर होता है। इससे आपकी त्वचा को सही नमी मिलेगी और वह मुलायम भी बनेगी।
इसके अलावा यह त्वचा की जलन को भी कम करेगा और आपको ठंडक का एहसास दिलाएगा, जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहेगी।
#5
साफ हाथ न होना
ग्लिसरीन लगाते समय आपके हाथ साफ होने चाहिए। गंदे हाथों से लगाने पर बैक्टीरिया फैल सकते हैं, जिससे त्वचा पर संक्रमण हो सकता है। इसलिए हमेशा हाथ धोकर ही ग्लिसरीन का उपयोग करें।
इससे आपकी त्वचा स्वस्थ रहेगी और कोई समस्या नहीं होगी।
साफ हाथों से ग्लिसरीन लगाने पर आपकी त्वचा को सही नमी मिलेगी और वह मुलायम बनी रहेगी। इससे आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ेगी और वह स्वस्थ दिखेगी।