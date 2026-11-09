क्या आप फर्श पर पोछा लगाने में कर रहे हैं ये गलतियां? जानिए
क्या है खबर?
फर्श को पोछा लगाना एक जरूरी काम है, जिससे घर की साफ-सफाई होती है। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हमारा फर्श साफ होने की बजाय और गंदा लगने लगता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही आम गलतियों के बारे में जानेंगे, जिन्हें हमें पोछा लगाते समय करने से बचाना चाहिए ताकि हमारा फर्श असल में साफ और चमकदार रहे।
#1
पोछा लगाने के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल
पिछले पानी का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी गलती है। जब हम पहले से गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारी मेहनत पर पानी फेर देता है। इसलिए हर बार पोछा लगाने से पहले पानी बदलना जरूरी है।
अगर आपका फर्श बहुत गंदा है तो पहले एक बार साफ पानी से पोछा लगाएं और फिर दूसरे पानी का इस्तेमाल करें। इससे आपका फर्श असल में साफ और चमकदार रहेगा।
#2
ज्यादा केमिकल का उपयोग
अधिकतर लोग फर्श को साफ करने के लिए कई तरह के केमिकल का उपयोग करते हैं, जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
इन केमिकल से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और त्वचा पर एलर्जी भी हो सकती है।
बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करें जैसे नींबू का रस, सिरका या बेकिंग सोडा। इनसे फर्श साफ भी होगा और किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं होगा।
#3
पोछा लगाने के बाद सूखने का समय न देना
पोछा लगाने के बाद फर्श को अच्छी तरह सूखाना बहुत जरूरी है। अगर आप तुरंत बाद कुछ रख देंगे तो वह गीला रहेगा और बदबू आने लगेगी।
इसके अलावा गीला फर्श फिसलन भरा हो जाता है, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है।
इसलिए हमेशा पोछा लगाने के बाद कुछ समय के लिए फर्श को खुला छोड़ दें ताकि वह पूरी तरह सूख जाए। इससे आपका फर्श साफ और सुरक्षित रहेगा।
#4
सही तरीके से पोछा लगाना
पोछा लगाते समय यह ध्यान रखें कि उसे सही तरीके से फैलाया जाए। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो कुछ हिस्से छूट सकते हैं या गंदगी और कीटाणु वापस आ सकते हैं। इसलिए हमेशा धैर्यपूर्वक पूरा क्षेत्र कवर करें।
इन सरल टिप्स को अपनाकर आप अपने घर के फर्श को सही तरीके से पोछा लगा सकते हैं और उसे साफ-सुथरा रख सकते हैं। इन गलतियों से बचकर आप अपने घर की सफाई को और भी बेहतर बना सकते हैं।