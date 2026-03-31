क्या आप एक टॉक्सिक रिश्ते में हैं? जानिए 5 संकेत

रिश्ते हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं, चाहे वो दोस्ती के हों या परिवार के। लेकिन कभी-कभी कुछ रिश्ते हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। ऐसे रिश्तों को हम 'टॉक्सिक' कहते हैं। टॉक्सिक रिश्तों में हमें मानसिक और भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आपका रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है और आपको इससे दूरी बना लेनी चाहिए।

#1 लगातार आलोचना का सामना करना अगर आपके साथी या दोस्त हमेशा आपकी आलोचना करते रहते हैं और आपकी अच्छाइयों को नजरअंदाज करते हैं तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि आपका रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है। ऐसा महसूस होना कि आप कभी भी सही नहीं कर पा रहे हैं, आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है और मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। इस स्थिति में बातचीत करके समस्या का हल ढूंढना जरूरी है या रिश्ता तोड़ना बेहतर हो सकता है।

#2 असुरक्षा की भावना होना टॉक्सिक रिश्तों में अक्सर असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। अगर आपको लगता है कि आपका साथी या दोस्त आपको कमतर समझता है या आपकी उपलब्धियों को नजरअंदाज करता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है। इस स्थिति में आपको अपने आत्म-सम्मान को बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए और सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए। कभी-कभी, खुद को उस रिश्ते से अलग करना ही बेहतर होता है ताकि आप मानसिक शांति पा सकें।

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#3 बातचीत का अभाव होना अगर आपके रिश्ते में बातचीत खत्म हो गई है और आपस में विचारों और भावनाओं का आदान-प्रदान नहीं हो पा रहा है तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि आपका रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है। बातचीत न होने से गलतफहमियां बढ़ती हैं और समस्याएं उलझ जाती हैं। इसलिए अगर आपको लगे कि आपकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है या आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है तो उस पर ध्यान दें।

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#4 हमेशा नियंत्रण करने की कोशिश करना अगर आपका साथी या दोस्त हमेशा आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता रहता है और आपकी पसंद-नापसंद का सम्मान नहीं करता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपका रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है। ऐसा महसूस होना कि आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। इस स्थिति में आपको खुद की अहमियत समझनी चाहिए और ऐसे रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए।