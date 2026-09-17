नई दवा के साथ सप्लीमेंट लेने से जुड़ी जरूरी बातें

क्या आप नई दवा के साथ सप्लीमेंट्स लेने वाले हैं? जानिए 5 जरूरी बातें

लेखन अंजली 06:07 pm Sep 17, 202606:07 pm

क्या है खबर?

अगर आप किसी नई दवा के साथ सप्लीमेंट लेने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग बिना सोचे-समझे सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें उल्टे नतीजे भी देखने पड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी दवा और सप्लीमेंट के बारे में पूरी जानकारी रखें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स देते हैं, जो नई दवा के साथ सप्लीमेंट लेने से पहले जानना महत्वपूर्ण हैं।