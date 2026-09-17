क्या आप नई दवा के साथ सप्लीमेंट्स लेने वाले हैं? जानिए 5 जरूरी बातें
क्या है खबर?
अगर आप किसी नई दवा के साथ सप्लीमेंट लेने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग बिना सोचे-समझे सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें उल्टे नतीजे भी देखने पड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी दवा और सप्लीमेंट के बारे में पूरी जानकारी रखें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स देते हैं, जो नई दवा के साथ सप्लीमेंट लेने से पहले जानना महत्वपूर्ण हैं।
#1
डॉक्टर की सलाह लें
सप्लीमेंट लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए सही रहेगा और इसे किन दवाओं के साथ लेना चाहिए।
इसके अलावा डॉक्टर आपको सही मात्रा और समय भी बताएंगे, जिससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।
बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी सप्लीमेंट न लें क्योंकि इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और आप कई समस्याओं का सामना कर सकते हैं।
#2
ब्रांड और गुणवत्ता पर ध्यान दें
सप्लीमेंट खरीदते समय उसकी ब्रांड और गुणवत्ता पर खास ध्यान दें। अच्छी गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट ही आपके स्वास्थ्य को सही तरीके से फायदा पहुंचाते हैं।
सस्ते और कम गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट लेने से आपकी सेहत पर गलत असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा भरोसेमंद ब्रांड का ही चयन करें और उसकी गुणवत्ता जांचें।
इसके अलावा प्रोडक्ट लेबल पर लिखी जानकारी पढ़ें ताकि आपको सही जानकारी मिले और आप सही निर्णय ले सकें।
#3
अन्य दवाओं के साथ मेलजोल जांचें
आपकी नई दवा और सप्लीमेंट के बीच कोई मेलजोल तो नहीं होता? यह जांचना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ सप्लीमेंट और दवाएं एक साथ लेने पर शरीर में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं।
उदाहरण के लिए आयरन सप्लीमेंट कैल्शियम या एंटीबायोटिक दवाओं के साथ लेने पर असर कर सकती है।
इसलिए किसी भी नई दवा या सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि वे आपको सही दिशा दिखा सकें और आपकी सेहत बेहतर रहे।
#4
समय का ध्यान रखें
सप्लीमेंट लेने का सही समय भी बहुत अहम होता है। कुछ सप्लीमेंट खाली पेट लेना बेहतर होता है जबकि कुछ भोजन के साथ लेना चाहिए।
गलत समय पर लेने से उनका असर कम हो सकता है या फिर दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हर सप्लीमेंट का सही समय जानना जरूरी है ताकि आप उसका पूरा लाभ उठा सकें और किसी भी तरह की समस्या से बच सकें।
सही समय पर लेने से सप्लीमेंट का असर बढ़ता है।
#5
शरीर की प्रतिक्रिया पर नजर रखें
नई दवा और सप्लीमेंट शुरू करने के बाद अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अगर कोई दुष्प्रभाव दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
इसके अलावा अगर आपको कोई असामान्य लक्षण महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह लें।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी नई दवा और सप्लीमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।