पंजाबी व्यंजनों के शौकीन हैं? इन 5 प्रकार की करी को बनाना है आसान

पंजाबी व्यंजन अपने स्वाद और खुशबू के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई करी तो ऐसी हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है। पंजाबी करी में मसालों का सही मिश्रण और तड़का लगाने का तरीका बहुत अहम होता है। आइए आज हम आपको पंजाबी करी की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर भी बना सकते हैं और अपने खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं।

#1 पंजाबी छोले पंजाबी छोले एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट करी है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए चने को रातभर पानी में भिगोकर उबाल लें, फिर प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों का मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को तेल में भूनें और उसमें उबले हुए चने डालें। थोड़ी देर तक पकाने के बाद इसमें गरम मसाला डालकर इसे धीमी आंच पर कुछ देर पकाएं। अंत में पत्तेदार धनिया से सजाकर इसे रोटी या भटूरे के साथ परोसें।

#2 अमृतसरी दाल मखनी अमृतसरी दाल मखनी एक मलाईदार और स्वादिष्ट दाल है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले राजमा और काली दाल को रातभर पानी में भिगो दें। अब इन्हें प्रेशर कुकर में पकाएं। दूसरी ओर मक्खन, क्रीम, टमाटर, प्याज और मसालों का मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं और इसमें उबली हुई दाल मिलाएं। अंत में पत्तेदार धनिया से सजाकर इसे नान या जीरा रोटी के साथ परोसें।

Advertisement

#3 पनीर मक्खन मसाला पनीर मक्खन मसाला एक मलाईदार करी है, जिसमें पनीर के टुकड़ों को मक्खन वाले ग्रेवी में पकाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों का मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को तेल या मक्खन में भूनें और उसमें क्रीम मिलाएं। अब इसमें पनीर के टुकड़े डालें और इसे धीमी आंच पर पकाएं। अंत में पत्तेदार धनिया से सजाकर इसे नान या मिसी रोटी के साथ परोसें।

Advertisement

#4 पालक पनीर पालक पनीर एक सेहतमंद और स्वादिष्ट करी है, जिसमें पालक के पत्तों को पनीर के टुकड़ों के साथ पकाया जाता है। इसके लिए पालक को उबालकर उसका पेस्ट बना लें। दूसरी ओर प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों का मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को तेल या मक्खन में भूनें और उसमें पालक का पेस्ट मिलाएं। अब इसमें पनीर के टुकड़े डालें और इसे धीमी आंच पर पकाएं। अंत में पत्तेदार धनिया से सजाकर इसे रोटी के साथ परोसें।