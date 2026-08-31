ज्यादा पानी पीने के कारण होने वाली समस्याएं

क्या आप ज्यादा पानी पी रहे हैं? जानिए इसके कारण होने वाली समस्याएं

लेखन अंजली 11:06 am Aug 31, 202611:06 am

क्या है खबर?

ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक पानी पीना भी नुकसानदायक हो सकता है। यह स्थिति तब होती है जब शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। इससे शरीर के नमक-पानी के संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे कई समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि अधिक पानी पीने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं।