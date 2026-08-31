क्या आप ज्यादा पानी पी रहे हैं? जानिए इसके कारण होने वाली समस्याएं
क्या है खबर?
ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक पानी पीना भी नुकसानदायक हो सकता है। यह स्थिति तब होती है जब शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। इससे शरीर के नमक-पानी के संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे कई समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि अधिक पानी पीने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं।
#1
पेट में सूजन होना
अधिक पानी पीने से पेट में सूजन हो सकती है। जब शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पेट में सूजन हो जाती है।
इस स्थिति में पेट फूलना या भारी महसूस होना आम है। इसके अलावा इससे पेट में दर्द और असुविधा भी हो सकती है। इसलिए जितना शरीर को चाहिए, उतना ही पानी पिएं।
#2
सिरदर्द होना
अधिक मात्रा में पानी पीने से सिरदर्द भी हो सकता है। शरीर में नमक-पानी का संतुलन बिगड़ने से सिरदर्द हो सकता है। इस स्थिति में सिर दर्द करना बहुत परेशान कर सकता है।
यह दर्द हल्का या तेज हो सकता है और इससे व्यक्ति को चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। इसलिए जितना शरीर को चाहिए, उतना ही पानी पिएं और जरूरत से ज्यादा पानी पीने से बचें।
#3
उल्टी और जी मचलना
अधिक पानी पीने से उल्टी और जी मचलने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इस स्थिति में पेट में भारीपन महसूस होना और उल्टी आना आम है।
इसके अलावा जी मचलने पर बेचैनी भी हो सकती है। यह स्थिति बहुत परेशान कर सकती है क्योंकि इससे व्यक्ति को असुविधा महसूस होती है। इसलिए जितना शरीर को चाहिए, उतना ही पानी पिएं और जरूरत से ज्यादा पानी पीने से बचें।
#4
कमजोरी और थकान महसूस होना
अधिक पानी पीने से कमजोरी और थकान महसूस होना भी आम है। शरीर में नमक-पानी का संतुलन बिगड़ने से कमजोरी और थकान हो सकती है।
इस स्थिति में व्यक्ति को कमजोर और थका हुआ महसूस होता है। यह स्थिति बहुत परेशान कर सकती है क्योंकि इससे व्यक्ति की काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है।
इसलिए जितना शरीर को चाहिए, उतना ही पानी पिएं और जरूरत से ज्यादा पानी पीने से बचें।
#5
सांस लेने में दिक्कत होना
अधिक पानी पीने से सांस लेने में दिक्कत होना भी हो सकता है। शरीर में नमक-पानी का संतुलन बिगड़ने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
इस स्थिति में सांस लेना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है।
इससे व्यक्ति को घबराहट भी हो सकती है। इसलिए जितना शरीर को चाहिए, उतना ही पानी पिएं और जरूरत से ज्यादा पानी पीने से बचें।