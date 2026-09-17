क्या आप रोजाना ज्यादा कैफीन का सेवन कर रहे हैं? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

अधिक कैफीन का सेवन दिल की धड़कन को भी प्रभावित कर सकता है।

अगर आप महसूस करते हैं कि आपका दिल तेजी से धड़क रहा है या अनियमित धड़क रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि आप ज्यादा कैफीन ले रहे हैं।

इस स्थिति में आपको तुरंत ही कैफीन की मात्रा कम करनी चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इससे आपके दिल की सेहत बेहतर होगी और आपको कई समस्याओं से बचाव होगा।