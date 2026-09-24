चिढ़चिढ़ापन दूर करने के तरीके

क्या आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं? इन 5 तरीकों से खुद को रखें खुश

लेखन अंजली 10:27 am Sep 24, 202610:27 am

क्या है खबर?

कई लोग खुद को हमेशा चिड़ा हुआ पाते हैं और ऐसा होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तनाव, नींद की कमी या मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं। अगर आप हमेशा चिड़े रहते हैं तो इससे न केवल आपका दिन खराब होता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी इसका असर पड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप खुद को कम चिड़ा और अधिक खुश रख सकते हैं।