क्या आप भी जंक फूड के हैं शौकीन? जानिए इससे होने वाले नुकसान

शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो जंक फूड के स्वाद से अनजान हो। इसका कारण है कि आजकल जंक फूड हर जगह आसानी से मिल जाता है। हालांकि, जंक फूड का सेवन शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जंक फूड में पोषक तत्वों की कमी होती है और इनमें चर्बी और नमक की मात्रा अधिक होती है। आइए जानते हैं कि जंक फूड खाने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।

#1 मोटापे का है खतरा जंक फूड में कैलोरी की अधिक मात्रा होती है और इनमें पोषक तत्व नहीं होते हैं। ऐसे में अगर आप जंक फूड का अधिक सेवन करते हैं तो इससे वजन बढ़ सकता है। बढ़ते वजन का मुख्य कारण है कि जंक फूड में मौजूद कैलोरी ज्यादा होती है और इन्हें पचाने में ज्यादा समय लगता है। इससे शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है और चर्बी का जमाव बढ़ने लगता है, जिसके कारण मोटापा का खतरा बढ़ता है।

#2 दिल की बीमारियों का बन सकता है कारण जंक फूड में मौजूद चर्बी और नमक की मात्रा अधिक होती है और इन्हें पचाने के लिए शरीर को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इससे शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा जंक फूड के अधिक सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ता है, जो दिल की बीमारियों के जोखिम को और बढ़ा सकता है। इसलिए जंक फूड का अधिक सेवन दिल के लिए हानिकारक हो सकता है।

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#3 शुगर होने की बढ़ सकती है संभावना जंक फूड का अधिक सेवन शुगर का कारण भी बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जंक फूड में मौजूद कैलोरी शरीर में ग्लूकोज में बदल जाती है। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो अग्नाशय अपने सामान्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाती। इससे इंसुलिन का स्तर असंतुलित हो जाता, जो शुगर का कारण बन सकता है। इसलिए शुगर के मरीजों को जंक फूड से दूरी बना लेनी चाहिए।

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#4 पाचन क्रिया पर है बुरा असर जंक फूड के अधिक सेवन से पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है। इसका कारण है कि जंक फूड में रेशे की कमी होती है। रेशा पाचन क्रिया के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। इसके अलावा रेशा कब्ज से बचाने का काम भी करता है। जंक फूड में रेशे की कमी के कारण कब्ज की समस्या हो सकती है।