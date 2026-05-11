क्या धूल का मौसम कर रहा है आपकी तबीयत खराब? जानिए तुरंत राहत के उपाय
क्या है खबर?
धूल के मौसम को आमतौर पर गीले मौसम के बाद आने वाला माना जाता है। यह भारत में खासकर दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में होता है। इस मौसम में ज्यादा नमी और बारिश के कारण हवा में धूल के कणों की मात्रा बढ़ जाती है। इससे कई लोगों को सांस की समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि धूल के मौसम से होने वाली एलर्जी के लक्षण और इससे राहत पाने के उपाय।
लक्षण
धूल के मौसम से होने वाली एलर्जी के लक्षण
धूल के मौसम से होने वाली एलर्जी के कारण खांसी, जुकाम, छींक आना, सांस लेने में दिक्कत होना और आंखों में खुजली होना जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। इसके अलावा, छाती में जकड़न और गले में खराश जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें अपनी परेशानी बताएं ताकि वे आपको सही इलाज बता सकें।
बीमारियां
धूल के मौसम से होने वाली एलर्जी के कारण होने वाली बीमारियां
धूल के मौसम से होने वाली एलर्जी के कारण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा, यह एलर्जी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती है, जिससे अन्य संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। यह विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए, इस मौसम में सतर्क रहना और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
उपाय
धूल के मौसम में एलर्जी से बचने के उपाय
धूल के मौसम में एलर्जी से बचने के लिए घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। बाहर निकलते समय मास्क पहनें और घर लौटने पर अच्छे से हाथ-मुंह धोएं। घर के अंदर हवा को साफ करने वाले उपकरण का उपयोग करें, ताकि हवा में मौजूद धूल के कण कम हो सकें। इसके अलावा, अपनी खाने-पीने की चीजों में सेहतमंद चीजों को शामिल करें ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे।
घरेलू उपाय
घरेलू उपाय जो दे सकते हैं राहत
धूल के मौसम में एलर्जी से राहत पाने के लिए घरेलू उपाय भी फायदेमंद हो सकते, जैसे कि अदरक और शहद का मिश्रण सेवन करना, तुलसी के पत्ते चबाना, और गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना। ये उपाय सांस की नली को साफ रखने में मदद कर सकते हैं और एलर्जी के लक्षणों को कम कर सकते हैं। इसके अलावा, हल्दी वाला दूध पीने से राहत मिल सकती है, क्योंकि हल्दी में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं।