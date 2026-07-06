गलत संवाद से जुड़े संकेत

क्या आप भी गलत संवाद के शिकार हैं? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

लेखन अंजली 11:14 am Jul 06, 202611:14 am

क्या है खबर?

संबंधों में बातचीत की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हम अपने साथी से बात करते हैं, तो हमारी बातें हमें समझने में मदद करती हैं। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जो हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आप गलत संवाद के शिकार हैं और इनसे बचकर आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं।