स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं? ऐसे चुनें अपने लिए सेहतमंद विकल्प
क्या है खबर?
स्ट्रीट फूड खाने का अपना एक अलग ही मजा है, लेकिन अक्सर ये सेहत के लिए नुकसानदायक माने जाते हैं। आजकल बाजार में सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग स्वस्थ विकल्पों की तलाश में रहते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सेहतमंद स्ट्रीट फूड विकल्पों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप बिना किसी चिंता के खा सकते हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं।
#1
फलाहारी चाट
फलाहारी चाट एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप आसानी से कहीं भी बना सकते हैं। इसमें शकरकंद, टमाटर, खीरा, मूली और अन्य फल शामिल होते हैं।
इसे बनाने के लिए आप इन सब्जियों को काटकर उनमें नींबू का रस, चाट मसाला और थोड़ा-सा नमक मिलाएं।
यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
#2
ओट्स टिक्की
ओट्स टिक्की एक पौष्टिक स्नैक है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं।
इसे बनाने के लिए ओट्स को उबालकर उसमें सब्जियां जैसे गाजर, मटर और शिमला मिर्च मिलाएं। इसके बाद इसे छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर थोड़ा तेल डालकर सेंकें।
यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें फाइबर की अधिक मात्रा होती है, जो आपके पाचन को स्वस्थ रखती है और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है।
#3
मूंगफली की चाट
मूंगफली की चाट एक प्रोटीन युक्त स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर भी बना सकते हैं।
इसमें भुनी हुई मूंगफली, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती शामिल होती हैं। इसे बनाने के लिए इन सभी सामग्रियों को मिलाकर ऊपर से नींबू का रस और नमक डालें।
यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और आपको ऊर्जा देती है।
#4
दही वड़ा
दही वड़ा एक पारंपरिक भारतीय स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसमें उड़द दाल के वड़े, ताजे दही, इमली की चटनी और मसाले शामिल होते हैं।
इसे बनाने के लिए उड़द दाल को भिगोकर पीस लें, फिर गोल-गोल वड़े बनाकर तल लें और इन्हें ठंडे पानी में कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि वे फूल जाएं। इसके बाद इन्हें दही और मसालों के साथ परोसें।
#5
सब्जियों की भेल
सब्जियों की भेल एक सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं।
इसमें पके हुए चावलों को तवे या कढ़ाई में सेंका जाता है, फिर उसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे पत्तेदार हरी सब्जियां, टमाटर, प्याज आदि मिलाई जाती हैं।
इसके बाद ऊपर से नींबू रस, हरी चटनी और सेव डालें। ये सभी सेहतमंद स्ट्रीट फूड विकल्प आपके लिए न केवल स्वादिष्ट होंगे बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे।