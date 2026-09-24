चावल में कीड़े लग जाए तो उन्हें ऐसे करें दूर

चावल में कीड़े लग गए हैं? इन 5 तरीकों से रखें सुरक्षित

लेखन अंजली 10:35 am Sep 24, 202610:35 am

क्या है खबर?

अधिकतर लोग चावल को कई दिनों के लिए स्टोर करके रखते हैं, लेकिन अक्सर इनमें कीड़े लग जाते हैं। ऐसे में आप इन चावलों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दरअसल, चावल के साथ कीड़े नहीं आते हैं, बल्कि इसमें मौजूद स्टार्च और तेल होते हैं, जो इन कीड़ों को आकर्षित करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप स्टोर किए गए चावलों को कीड़ों से सुरक्षित रख सकते हैं।