चावल में कीड़े लग गए हैं? इन 5 तरीकों से रखें सुरक्षित
क्या है खबर?
अधिकतर लोग चावल को कई दिनों के लिए स्टोर करके रखते हैं, लेकिन अक्सर इनमें कीड़े लग जाते हैं। ऐसे में आप इन चावलों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दरअसल, चावल के साथ कीड़े नहीं आते हैं, बल्कि इसमें मौजूद स्टार्च और तेल होते हैं, जो इन कीड़ों को आकर्षित करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप स्टोर किए गए चावलों को कीड़ों से सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
तेजपत्ता का करें इस्तेमाल
चावल में तेजपत्ते रखने से ये कीड़े नहीं पनपते हैं।
दरअसल, चावल में मौजूद स्टार्च और तेल की महक कीड़े भगा सकती है, लेकिन अगर कीड़े आपके चावलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं तो तेजपत्ते का इस्तेमाल करें। तेजपत्ते की महक चावल को काफी देर तक ताजा रख सकती है।
इसके अलावा चावल में तेजपत्ते रखने से चावल के साथ-साथ दालों में भी कीड़े नहीं लगते हैं।
#2
लौंग आएगी काम
चावल को कीड़े से बचाए रखने के लिए आप इसमें 8 से 10 लौंग भी डाल सकते हैं। लौंग की तेज महक चावल के साथ-साथ दालों को भी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। दरअसल, इसमें मौजूद एक खास तत्व कीड़े भगाने का काम करता है।
इसके अलावा लौंग का इस्तेमाल चावल के साथ-साथ दालों को भी कीड़े से बचा सकता है। आप चाहें तो अन्य मसालों में भी लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#3
लहसुन भी है असरदार
लहसुन की महक भी चावल के लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर आप चावल को कीड़े से बचाना चाहते हैं तो इसमें 2-3 लहसुन की कलियां डाल सकते हैं।
लहसुन की तेज महक चावल को ताजा बनाए रखती है और इसमें कीड़े नहीं लगते।
आप चाहें तो चावल के साथ दालों में भी लहसुन की कलियां डाल सकते हैं। इससे दालों में भी कीड़े नहीं लगते और ये लंबे समय तक ताजे रहते हैं।
#4
नीम की पत्तियां आएंगी काम
नीम की पत्तियां भी चावल के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इसमें मौजूद प्राकृतिक गुण चावल को ताजा बनाए रखते हैं और इसमें कीड़े नहीं लगते।
आप चाहें तो चावल के साथ दालों में भी नीम की पत्तियां डाल सकते हैं। इससे दालों में भी कीड़े नहीं लगते और ये लंबे समय तक ताजे रहते हैं।
नीम की पत्तियों का इस्तेमाल चावल के साथ-साथ दालों को भी सुरक्षित रखता है।
#5
दालचीनी भी है असरदार
दालचीनी का इस्तेमाल भी चावल के लिए फायदेमंद हो सकता है।
इसमें मौजूद गुण चावल को ताजा बनाए रखते हैं और इसमें कीड़े नहीं लगते। आप चाहें तो चावल के साथ दालों में भी दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे दालों में भी कीड़े नहीं लगते और ये लंबे समय तक ताजे रहते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने स्टोर किए हुए चावलों को कीड़ों से बचा सकते हैं।