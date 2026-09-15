पौधों को बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

अगर आप देख रहे हैं कि आपके पौधे की मिट्टी बहुत दलदली हो गई है तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि उसे ज्यादा पानी मिल रहा है।

अधिक पानी से मिट्टी बहुत गीली हो जाती है, जिससे जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है।

इस स्थिति में आपको तुरंत कदम उठाने होंगे ताकि आपका पौधा बच सके। जड़ों के सड़ने से पौधे की बढ़त रुक जाती है और वह कमजोर हो जाता है।