क्या पालतू जानवर के बाल और पंजों के निशान आपके फर्नीचर को खराब कर रहे हैं?
क्या है खबर?
पालतू जानवरों से जुड़ा एक आम दुख यह है कि उनके बाल और पंजे के निशान आपके फर्नीचर को खराब कर सकते हैं। हालांकि, कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप अपने फर्नीचर को इस नुकसान से बचा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने पालतू जानवर के साथ भी खुशहाल समय बिता सकते हैं।
#1
फर्नीचर पर ढकने का कपड़ा लगाएं
फर्नीचर पर ढकने का कपड़ा लगाना एक अच्छा उपाय हो सकता है।
यह न केवल आपके सोफे और कुर्सियों को पालतू जानवरों के बालों और पंजों के निशानों से बचाता है, बल्कि उन्हें धूल-मिट्टी और अन्य गंदगी से भी बचाता है।
बाजार में कई तरह के फर्नीचर कवर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने फर्नीचर के आकार और रंग के अनुसार चुन सकते हैं। इन कवर को धोना और बदलना भी आसान होता है।
#2
नियमित साफ-सफाई करें
नियमित साफ-सफाई करने से आप अपने फर्नीचर पर पालतू जानवरों के बाल और पंजों के निशान कम कर सकते हैं। इसके लिए आप वैक्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रोलर ब्रश का भी उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा आप गीले कपड़े से भी फर्नीचर को पोंछ सकते हैं ताकि गंदगी आसानी से निकल जाए। इससे आपका फर्नीचर साफ-सुथरा रहेगा और पालतू जानवरों के बाल और पंजों के निशान कम दिखेंगे।
#3
पालतू जानवरों के लिए खास जगह बनाएं
अपने पालतू जानवरों के लिए एक खास जगह बनाएं जहां वे आराम से बैठ सकें या खेल सकें। इससे वे आपके फर्नीचर से दूर रहेंगे और आपके फर्नीचर पर उनका असर नहीं पड़ेगा।
आप एक आरामदायक बिस्तर या खिलौनों से भरी जगह बना सकते हैं जहां वे आराम से बैठ सकें।
इससे न केवल आपका फर्नीचर सुरक्षित रहेगा बल्कि आपका पालतू जानवर भी खुशहाल रहेगा और वह अपने नए स्थान पर सहज महसूस करेगा।
#4
खास फर्नीचर चुनें
अगर आप नए फर्नीचर खरीद रहे हैं तो ऐसे फर्नीचर का चयन करें जो पालतू जानवरों के लिए अनुकूल हो, जैसे कि चमड़े या लेदर वाले सोफे और कुर्सियां ज्यादा टिकाऊ होते हैं और इन्हें साफ करना भी आसान होता है।
इसके अलावा आप ऐसे फर्नीचर चुन सकते हैं, जिनकी सतह खुरदुरी न हो ताकि पंजों के निशान न पड़े। इस तरह आपके नए फर्नीचर लंबे समय तक अच्छा दिखेगा और टिकाऊ भी रहेगा।
#5
प्रशिक्षण दें
अपने पालतू जानवरों को प्रशिक्षण देना भी जरूरी है ताकि वे फर्नीचर पर पंजे न मारें या वहां बैठें। इसके लिए आप उन्हें धीरे-धीरे सिखाएं कि कहां बैठना सही रहेगा।
इसके अलावा उन्हें खिलौनों से भी व्यस्त रखें ताकि उनका ध्यान फर्नीचर पर न जाए। इस तरह आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने पालतू जानवरों के साथ खुशहाल समय बिता सकते हैं।