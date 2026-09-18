क्या पालतू जानवर के बाल और पंजों के निशान आपके फर्नीचर को खराब कर रहे हैं?

अपने पालतू जानवरों के लिए एक खास जगह बनाएं जहां वे आराम से बैठ सकें या खेल सकें। इससे वे आपके फर्नीचर से दूर रहेंगे और आपके फर्नीचर पर उनका असर नहीं पड़ेगा।

आप एक आरामदायक बिस्तर या खिलौनों से भरी जगह बना सकते हैं जहां वे आराम से बैठ सकें।

इससे न केवल आपका फर्नीचर सुरक्षित रहेगा बल्कि आपका पालतू जानवर भी खुशहाल रहेगा और वह अपने नए स्थान पर सहज महसूस करेगा।