दिन में सोने वालों की सेहत पर असर

दिन में सोने वाले लोग रात में सोने वालों की तरह सेहतमंद होते हैं?

लेखन सयाली 04:09 pm Sep 07, 202604:09 pm

क्या है खबर?

दिन में सोने की आदत को लेकर अक्सर कई भ्रम फैले रहते हैं। क्या इस वक्त सोने वाले लोग उतने ही स्वस्थ रहते हैं, जितने की रात में सोने वाले रहते हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें कई पहलुओं पर गौर करना होगा। क्या दिन में सोने से शरीर को आराम मिलता है या इसके नुकसान भी होते हैं? इस लेख में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दिन में सोना कितना फायदेमंद है।