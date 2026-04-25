स्वाद के साथ सेहत भी चाहिए? आजमाएं जायफल-गुड़ की ये स्वादिष्ट मिठाइयां

जायफल और गुड़ का मेल एक अनोखा स्वादिष्ट मिश्रण है। जहां गुड़ प्राकृतिक मिठास का स्रोत है, वहीं जायफल की सुगंध और स्वाद को बढ़ाता है। इन दोनों सामग्रियों का मेल न केवल आपके व्यंजनों को खास बनाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे मिठाईयों की रेसिपी बताएंगे, जो इस अनोखे मिश्रण से बनाए जाते हैं और जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 जायफल वाला गुड़ का हलवा जायफल वाला गुड़ का हलवा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले घी में सूजी को भूनें, फिर उसमें दूध डालकर पकाएं। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ और पाउडर किया हुआ जायफल मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। इसे गरमागरम परोसें और इसका आनंद लें।

#2 जायफल की खीर जायफल की खीर एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर दूध में उबालें, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ और पाउडर किया हुआ जायफल मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। अंत में इसमें कटे हुए मेवे डालकर गरमागरम परोसें और इसका आनंद लें।

Advertisement

#3 जायफल की बर्फी जायफल की बर्फी एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप किसी भी त्योहार या विशेष अवसर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खोया को घी में भून लें, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ और पाउडर किया हुआ जायफल मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। अब इसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें।

Advertisement

#4 जायफल का लड्डू जायफल का लड्डू एक पौष्टिक और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप बच्चों को खुश करने के लिए बना सकते हैं। इसके लिए बेसन को घी में भून लें, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ और पाउडर किया हुआ जायफल मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर छोटे-छोटे गोल आकार दें। ये लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पोषण से भरपूर भी हैं, जिससे ये आपके परिवार के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनते हैं।