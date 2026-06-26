क्या आपके सिर पर नए बाल उग रहे हैं? इन 5 तरीकों से लगाएं पता
क्या है खबर?
अगर आप अपने बालों की देखभाल के लिए काफी मेहनत करते हैं तो आपको इस बात की चिंता सताती होगी कि कहीं आपके बालों की देखभाल बेकार तो नहीं जा रही है, खासतौर से अगर आपने बालों को लंबा करने के लिए कोई खास कोशिश की हो तो आपको यह जानने की जल्दी रहती है कि कहीं आपके बाल बढ़ तो रहे हैं। आइए आज हम आपको ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आपको इस बात का पता लग सकता है।
#1
बालों के टूटने की दर पर दें ध्यान
अगर आपके बाल टूटते हैं तो इसका मतलब है कि नए बाल आ रहे हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि नए बालों के लिए आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़े। कई बार नए बाल काफी छोटे होते हैं, जो बहुत महीनों बाद ही नजर आते हैं। इसलिए जब भी आप अपने सिर पर नए बाल देखें तो समझ जाएं कि आपके बाल बढ़ रहे हैं।
#2
बालों की मोटाई पर ध्यान दें
अगर आपके सिर पर नए बाल उग रहे हैं तो आमतौर पर इन बालों की मोटाई कम होती है। इन बालों को देखने के लिए आप अपने सिर के ऊपर हाथ फेर सकते हैं। अगर आपको अपने सिर पर छोटे और मुलायम बाल महसूस होते हैं तो समझ जाएं कि आपके बाल बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके सिर पर हल्की सी खुजली महसूस हो तो भी नए बाल उग रहे हैं।
#3
बालों की लंबाई को नापें
अगर आप अपने सिर पर नए बाल उगने की जानकारी पाने के लिए सिर की लंबाई नापते हैं तो यह भी एक अच्छा तरीका है। इसके लिए आप अपने सिर के पीछे वाले हिस्से पर ध्यान दें, जहां बाल कमजोर होते हैं। इस हिस्से की लंबाई और मोटाई को नापें। अगर इनकी लंबाई और मोटाई पहले से ज्यादा है तो समझ जाएं कि आपके सिर पर नए बाल उग रहे हैं।
#4
बालों के झड़ने की दर पर दें ध्यान
अगर आपके सिर से रोजाना 50 से 100 से ज्यादा बाल झड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपके सिर पर नए बाल आ रहे हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि नए बाल लंबे समय तक नजर आएं। कई बार नए बाल काफी छोटे होते हैं, जो बहुत महीनों बाद ही नजर आते हैं। इसलिए जब भी आप अपने सिर पर नए बाल देखें तो समझ जाएं कि आपके बाल बढ़ रहे हैं।
#5
बालों की देखभाल के उत्पादों से मिले संकेत
अगर आप अपने सिर पर नए बालों की जानकारी पाने के लिए बालों की देखभाल के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तो यह भी एक अच्छा तरीका है। कई बार इन उत्पादों में ऐसे तत्व होते हैं, जो नए बालों को उगाने में मदद करते हैं। इसलिए जब भी आप अपने सिर पर नए बाल देखें तो समझ जाएं कि आपके बाल बढ़ रहे हैं।