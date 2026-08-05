घर में मौजूद हैं माइक्रो प्लास्टिक्स? इन 5 आसान तरीकों से बनाएं स्वस्थ विकल्प

माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर का उपयोग करने से बचें। इसके बजाय कांच या स्टेनलेस स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल करें।

प्लास्टिक कंटेनर गर्म होने पर उसमें मौजूद माइक्रो प्लास्टिक्स आपके खाने में मिल सकते हैं, जिससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

कांच और स्टेनलेस स्टील कंटेनर न केवल सुरक्षित होते हैं, बल्कि इन्हें धोकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता।