घर में मौजूद हैं माइक्रो प्लास्टिक्स? इन 5 आसान तरीकों से बनाएं स्वस्थ विकल्प
क्या है खबर?
माइक्रो प्लास्टिक्स एक ऐसी समस्या है, जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। ये प्लास्टिक के छोटे-छोटे कण होते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के सामानों में होते हैं। ये कण हमारे खाने, पानी और यहां तक कि हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर में माइक्रो प्लास्टिक्स के स्तर को कम कर सकते हैं।
#1
पानी को साफ करें
पानी में माइक्रो प्लास्टिक्स का स्तर कम करने के लिए एक अच्छा फिल्टर इस्तेमाल करें। यह न केवल आपके पीने के पानी को साफ करेगा बल्कि इसे सुरक्षित भी बनाएगा।
आप घर पर ही फिल्टर सिस्टम लगा सकते हैं या फिर जार फिल्टर भी खरीद सकते हैं।
इनसे पानी साफ होगा और इसमें मौजूद हानिकारक तत्व बाहर निकल जाएंगे। इससे आप स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों का खतरा भी कम होगा।
#2
प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें
प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। बाजार से सब्जियां या अन्य सामान लाने के लिए कपड़े की थैलियों का उपयोग करें। इससे प्लास्टिक कचरा कम होगा और माइक्रो प्लास्टिक्स के संपर्क में आने का खतरा भी घटेगा।
कपड़े की थैलियां न केवल पर्यावरण के लिए अच्छी होती हैं, बल्कि ये लंबे समय तक टिकती भी हैं। इन्हें धोकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे प्लास्टिक का उपयोग कम होता है।
#3
माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर न रखें
माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर का उपयोग करने से बचें। इसके बजाय कांच या स्टेनलेस स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल करें।
प्लास्टिक कंटेनर गर्म होने पर उसमें मौजूद माइक्रो प्लास्टिक्स आपके खाने में मिल सकते हैं, जिससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
कांच और स्टेनलेस स्टील कंटेनर न केवल सुरक्षित होते हैं, बल्कि इन्हें धोकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता।
#4
बर्तन धोने वाले साबुन का चयन सोच-समझकर करें
बर्तन धोने वाले साबुन का चयन करते समय ध्यान रखें कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स न हों। प्राकृतिक सामग्री वाले साबुन का उपयोग करें, जो पर्यावरण के अनुकूल हों और आपकी त्वचा के लिए भी सुरक्षित रहें।
प्राकृतिक साबुन न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि ये आपकी त्वचा को भी नुकसान नहीं पहुंचाते।
इसके अलावा इनका उपयोग करने से आप माइक्रो प्लास्टिक्स के संपर्क में आने से बच सकते हैं।
#5
कपड़ों को ड्रायर में सुखाने से बचें
कपड़ों को ड्रायर में सुखाने से बचें क्योंकि इससे भी माइक्रो प्लास्टिक्स निकल सकते हैं। इसके बजाय कपड़ों को हवा में सुखाएं ताकि यह समस्या न हो।
कपड़ों को ड्रायर में सुखाने से न केवल बिजली की बचत होती है, बल्कि इससे कपड़ों की उम्र भी बढ़ती है।
इसके अलावा यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है। इन सरल तरीकों अपनाकर आप अपने घर में माइक्रो प्लास्टिक्स के स्तर को कम कर सकते हैं।