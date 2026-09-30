त्योहारों के समय मेहमान आने वाले हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में हर कोई अपने घर को साफ-सुथरा रखने के साथ-साथ मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारियां करता है, खासकर अगर त्योहारों के दौरान कोई विशेष मेहमान आने वाले हैं तो घर की सफाई और सजावट के साथ-साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप अपने मेहमानों का अच्छा स्वागत कर सकते हैं।
#1
घर की सफाई पर दें ध्यान
त्योहारों के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर की सफाई पर ध्यान दें।
इसके लिए सबसे पहले घर के सभी कमरों की अच्छी तरह से सफाई करें। इस दौरान फर्श को पोछें, खिड़कियों को साफ करें और घर के हर कोने की धूल-मिट्टी को हटाएं।
इसके अलावा बाथरूम और रसोई की भी सफाई करें। साथ ही घर में कोई खराब चीज न होने दें और दीवारों के छेद-खरोंच को भरें।
#2
घर को महकाएं
अच्छी महक न सिर्फ आपके घर को ताजा महसूस कराएगी, बल्कि इससे आपके मेहमानों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
इसके लिए आप बाजार से महकने वाले उत्पाद खरीद सकते हैं या फिर इसे खुद भी तैयार कर सकते हैं।
हालांकि, महकने वाले उत्पाद के ज्यादा इस्तेमाल से बचें क्योंकि इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने घर को खुशबूदार बनाने के लिए फूलों का इस्तेमाल करें।
#3
बैठने की जगह बनाएं
अगर आपके घर में मेहमानों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है तो त्योहारों के समय में पहले से ही इसकी व्यवस्था कर लें।
इसके लिए आप अपने ड्राइंग रूम में सोफे के साथ-साथ कुछ कुर्सियां लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने ड्राइंग रूम में एक या दो मेज भी रख सकते हैं।
इसके साथ ही ड्राइंग रूम की दीवारों पर सुंदर तस्वीरें लगाकर उसे आकर्षक बनाएं।
#4
मेहमानों के लिए बनाएं अलग कमरा
अगर त्योहारों के दौरान आपके घर में ज्यादा मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए एक अलग कमरा तैयार करें और उसमें बिस्तर, टेबल, कुर्सी, अलमारी और सोफा आदि रखें।
साथ ही इस कमरे में एक टेबल लैंप और स्वागत किट जैसे टिश्यू पेपर, पानी की बोतल, चाय-कॉफी पाउच, कप और मग आदि रखें। इससे मेहमानों को आराम मिलेगा और वे खास महसूस करेंगे।
#5
खाने-पीने की चीजों की करें व्यवस्था
त्योहारों के दौरान मेहमानों के खाने-पीने की व्यवस्था भी पहले से ही कर लें। इसके लिए अपने घर में एक छोटा-सा रसोईघर बनाएं और उसमें चाय-कॉफी के साथ-साथ हलवा, गुलाब जामुन, पनीर आदि बनाएं।
साथ ही इस रसोईघर में सब्जियां, दाल, चावल, रोटी और अचार आदि भी रखें। इसके अतिरिक्त अपने मेहमानों को ठंडा पानी भी जरूर परोसें।