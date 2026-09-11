क्या आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ रही हैं? इन 5 संकेतों पर दें ध्यान

अगर आप दोनों अपने रोजमर्रा के कामों में इतने व्यस्त हैं कि एक-दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे तो यह रिश्ते में खटास ला सकता है।

जब आप साथ समय नहीं बिताते तो एक-दूसरे को समझने और जुड़ने का मौका नहीं मिलता।

यह जरूरी है कि आप अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालें और अपने साथी के साथ बिताएं। चाहे वह एक कप चाय साथ में पीना हो या बस उनके दिन के बारे में पूछना।