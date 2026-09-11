क्या आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ रही हैं? इन 5 संकेतों पर दें ध्यान
क्या है खबर?
रिश्तों में कभी-कभी दूरियां आना सामान्य है। काम, जिम्मेदारियों या अन्य कारणों से हम अपने साथी से थोड़ा दूर हो सकते हैं, लेकिन अगर यह दूरी लंबे समय तक बनी रहती है और इसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह रिश्ते को कमजोर कर सकती है। ऐसे में कुछ संकेतों को समझना जरूरी है, जो बताते हैं कि आपके रिश्ते को थोड़ा और समय और ध्यान देने की जरूरत है।
#1
बातचीत में कमी आना
अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच पहले जैसी बात नहीं हो रही है और आप कम बातचीत कर रहे हैं तो यह रिश्ते में दूरी का संकेत हो सकता है।
बातचीत किसी भी रिश्ते का सबसे अहम हिस्सा होती है। जब आप एक-दूसरे से कम बात करते हैं, तो आपसी समझ कम हो सकती है और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं।
कोशिश करें कि हर दिन थोड़ा समय निकालकर एक-दूसरे से बात करें।
#2
एक-दूसरे के लिए समय न निकाल पाना
अगर आप दोनों अपने रोजमर्रा के कामों में इतने व्यस्त हैं कि एक-दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे तो यह रिश्ते में खटास ला सकता है।
जब आप साथ समय नहीं बिताते तो एक-दूसरे को समझने और जुड़ने का मौका नहीं मिलता।
यह जरूरी है कि आप अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालें और अपने साथी के साथ बिताएं। चाहे वह एक कप चाय साथ में पीना हो या बस उनके दिन के बारे में पूछना।
#3
छोटी-छोटी बातों पर बहस होना
अगर आप दोनों के बीच हर छोटी बात पर बहस होने लगी है, तो इसे हल्के में न लें। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप दोनों के बीच तालमेल कमजोर हो रहा है।
बहस करना कभी-कभी सही हो सकता है, लेकिन जब यह बार-बार होने लगे, तो यह रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। कोशिश करें कि शांत दिमाग से एक-दूसरे की बातों को सुनें और समझें।
#4
एक-दूसरे की परवाह कम करना
अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने साथी की परवाह पहले जितनी नहीं कर रहे या उनके लिए खास कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही तो यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है।
रिश्ते में एक-दूसरे की परवाह करना बहुत जरूरी होता है। यह दर्शाता है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए कितने खास हैं।
अपने साथी को यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने अहम हैं।
#5
रोमांटिक भावनाओं का कम होना
अगर आपके रिश्ते में पहले जैसा रोमांस नहीं रहा या रोमांटिक पल कम हो गए हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है। रोमांस रिश्ते को ताजगी और खुशी देता है।
जब यह कम होने लगे तो रिश्ते में ठंडापन आ सकता है। अपने साथी के साथ कुछ खास पल बिताने की कोशिश करें।
उन्हें सरप्राइज दें, उनके साथ कोई नई चीज करने की योजना बनाएं या बस उनके साथ समय बिताएं।