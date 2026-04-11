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क्या पीतल के बर्तन स्टील से बेहतर होते हैं? जानिए सच्चाई
स्टील बनाम पीतल के बर्तन

क्या पीतल के बर्तन स्टील से बेहतर होते हैं? जानिए सच्चाई

लेखन सयाली
Apr 11, 2026
05:22 pm
क्या है खबर?

कई लोग मानते हैं कि पीतल के बर्तन स्टील से बेहतर होते हैं, लेकिन क्या यह सच में सही है? लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि पीतल और स्टील के बर्तनों में क्या अंतर होता है और क्या पीतल के बर्तन सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं? इस लेख में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे और पीतल व स्टील के बर्तनों के फायदे और नुकसान को समझेंगे। इस लेख के जरिए आप सही निर्णय ले पाएंगे।

अंतर

पीतल और स्टील के बर्तनों में क्या अंतर है?

पीतल एक धातु है, जो तांबे और जिंक के मिश्रण से बनती है। इसे अक्सर चमकदार बनाने के लिए सोने की तरह दिखाया जाता है। दूसरी ओर स्टील एक लोहे का मिश्रण होता है, जिसे कुछ अन्य धातुओं से मजबूत बनाया जाता है। यही कारण है कि स्टील के बर्तन ज्यादा टिकाऊ होते हैं और उनकी चमक भी लंबे समय तक बनी रहती है। पीतल के बर्तन ज्यादा नाजुक होते हैं और उनकी चमक समय के साथ कम होती है।

सेहत

क्या पीतल के बर्तन सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं?

यह एक आम धारणा है कि पीतल के बर्तन सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। यह सच है कि पीतल के बर्तनों में तांबे की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर में ज्यादा जाने पर नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए, अगर आप पीतल के बर्तनों का उपयोग करते हैं तो उन्हें पहली बार इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से धो लें और उन्हें पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें।

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गर्मी

क्या पीतल के बर्तन ज्यादा गर्म होते हैं?

पीतल के बर्तन जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसलिए, खाना पकाने के लिए इन्हें इस्तेमाल करना आसान होता है। दूसरी ओर स्टील के बर्तन धीमी गर्मी लेते हैं और लंबे समय तक गर्म रहते हैं। इस कारण खाना पकाने के लिए इन्हें बार-बार गर्म करना पड़ता है। इस प्रकार, दोनों प्रकार के बर्तनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए अपने उपयोग के अनुसार सही विकल्प चुनें।

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सफाई

सफाई के मामले में कौन-सा बर्तन है बेहतर?

सफाई के मामले में स्टील के बर्तन पीतल से बेहतर होते हैं, क्योंकि इन्हें मशीन में आसानी से साफ किया जा सकता है। वहीं पीतल के बर्तन हाथ से धोने पड़ते हैं, ताकि उनकी चमक बनी रहे। इसके अलावा पीतल के बर्तन समय के साथ अपनी चमक खो देते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा साफ-सुथरा रखना जरूरी होता है। इस प्रकार दोनों प्रकार के बर्तनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए अपने उपयोग के अनुसार सही विकल्प चुनें।

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