बालों में तेल लगाने से जुड़ी गलतियां

बालों में तेल लगाना है फायदेमंद, लेकिन न करें ये 5 गलतियां

लेखन अंजली 04:51 pm Oct 21, 202604:51 pm

क्या है खबर?

बालों की देखभाल के लिए तेल लगाना एक पुरानी परंपरा है। यह बालों को पोषण देने और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। हालांकि, तेल लगाने का तरीका भी जरूरी होता है। कई लोग बिना सही जानकारी के ही बालों में तेल लगाते हैं, जिससे बालों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इस लेख में हम कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे, जो लोग बालों में तेल लगाते समय करते हैं और उनसे कैसे बचें।