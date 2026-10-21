बालों में तेल लगाना है फायदेमंद, लेकिन न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
बालों की देखभाल के लिए तेल लगाना एक पुरानी परंपरा है। यह बालों को पोषण देने और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। हालांकि, तेल लगाने का तरीका भी जरूरी होता है। कई लोग बिना सही जानकारी के ही बालों में तेल लगाते हैं, जिससे बालों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इस लेख में हम कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे, जो लोग बालों में तेल लगाते समय करते हैं और उनसे कैसे बचें।
#1
ज्यादा तेल लगाना
बालों में अधिक तेल लगाना एक आम गलती है, जिसे लोग अक्सर करते हैं। इससे बालों की जड़ों पर दबाव पड़ता है और वे कमजोर हो जाते हैं।
इसके अलावा ज्यादा तेल लगाने से बाल चिपचिपे हो जाते हैं और धोने में कठिनाई होती है। सही मात्रा में तेल लगाना जरूरी है ताकि बालों को पोषण मिले, लेकिन वे भारी न हों।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में तेल लें और हल्के हाथों से मालिश करें।
#2
रातभर तेल लगाकर सोना
रातभर तेल लगाकर सोने की आदत भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे सिर की त्वचा पर जमा हुआ तेल गंदगी को आकर्षित करता है और बालों की जड़ों को कमजोर कर सकता है।
इसके अलावा सुबह तक तैलीय बाल बहुत बेजान लगते हैं और धोने पर भी साफ नहीं होते। इसलिए रात में तेल लगाकर सोने से बचें और कुछ घंटों बाद ही बालों को धोएं ताकि उन्हें सही पोषण मिल सके।
#3
सही समय पर न लगाना
बालों में तेल लगाने का सही समय भी बहुत जरूरी होता है। कई लोग सुबह या दिन के समय तो सही तरीके से तेल लगा लेते हैं, लेकिन रात में भूल जाते हैं। ऐसा करने से बालों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता।
इसलिए हर दिन एक निश्चित समय पर और सही तरीके से तेल लगाना जरूरी है। इससे बालों को पोषण मिलता है और वे स्वस्थ बने रहते हैं।
#4
गलत तरीके से मालिश करना
बालों में तेल लगाते समय मालिश करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। जैसे कि बहुत जोर से या गलत दिशा में मालिश करना।
इससे बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं और बाल टूट सकते हैं। सही तरीके से मालिश करने के लिए हल्के हाथों से सिर की गोलाई बनाते हुए मालिश करें।
इससे रक्त का प्रवाह बढ़ता है और बालों को सही पोषण मिलता है।
#5
गलत प्रकार का तेल चुनना
अक्सर लोग बिना समझे-बूझे किसी भी प्रकार के तेल का चयन कर लेते हैं, जो कि गलत है। हर प्रकार का तेल हर प्रकार के बालों पर सूट नहीं करता।
इसलिए अपने बालों की प्रकृति और जरूरतों के अनुसार ही तेल चुनें।
उदाहरण के लिए अगर आपके बाल सूखे हैं तो नारियल या बादाम का तेल बेहतर होगा, जबकि तैलीय बालों के लिए आंवला या नींबू का तेल अच्छा रहेगा।