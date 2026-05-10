क्यूटिकल्स पर तेल लगाने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे, मजबूत होंगे आपके नाखून

क्यूटिकल्स उंगलियों के नाखूनों के आसपास की त्वचा होती है। यह नाखूनों को सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करती है। अक्सर लोग क्यूटिकल्स की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्यूटिकल्स की सही देखभाल के लिए इन पर तेल लगाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं कि क्यूटिकल्स पर तेल लगाने से क्या फायदे मिलते हैं।

#1 नाखूनों को मिलती है मजबूती क्यूटिकल्स पर तेल लगाने से नाखूनों को मजबूती मिल सकती है। जब आप नियमित रूप से अपने क्यूटिकल्स पर तेल लगाते हैं तो यह नाखूनों की जड़ों तक पहुंचता है और उन्हें पोषण देता है। इससे नाखून टूटने की संभावना कम होती है और वे लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं। इसके अलावा तेल लगाने से नाखूनों की वृद्धि भी तेज होती है और वे अधिक स्वस्थ दिखते हैं।

#2 त्वचा में बनी रहती है नमी क्यूटिकल्स पर तेल लगाने का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे त्वचा में नमी बनी रहती है। खासकर सर्दियों में जब हवा शुष्क होती है तो क्यूटिकल्स की त्वचा फटने लगती है और दर्द होता है। नियमित रूप से तेल लगाने से यह समस्या नहीं होती और आपकी उंगलियां हमेशा मुलायम बनी रहती हैं। इसके अलावा यह त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और उसे स्वस्थ बनाए रखता है, जिससे आपकी उंगलियां आकर्षक दिखती हैं।

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#3 संक्रमण का खतरा होता है कम क्यूटिकल्स पर तेल लगाने से संक्रमण का खतरा भी कम होता है। जब आप अपने क्यूटिकल्स को साफ-सुथरा रखते हैं और उन पर तेल लगाते हैं तो बैक्टीरिया और फंगस पनपने का मौका नहीं मिलता। इससे न केवल संक्रमण का खतरा कम होता है, बल्कि आपकी उंगलियां भी स्वस्थ रहती हैं। खासकर अगर आप नियमित रूप से यह आदत डालते हैं तो आपके क्यूटिकल्स की त्वचा मजबूत बनती है और फटने या कटने की संभावना कम होती है।

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#4 सुधरता है रक्त प्रवाह क्यूटिकल्स पर तेल लगाने से रक्त प्रवाह सुधरता है। जब आप हल्के हाथों से मसाज करते हुए तेल लगाते हैं तो यह रक्त प्रवाह को बढ़ावा देता है। इससे न केवल आपके क्यूटिकल्स की त्वचा स्वस्थ रहती है, बल्कि नाखून भी मजबूत बनते हैं। बेहतर रक्त प्रवाह से त्वचा को पोषण मिलता है और वह अधिक चमकदार दिखती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया तनाव को कम करने में भी मदद करती है, जिससे हाथों की मांसपेशियां आराम महसूस करती हैं।