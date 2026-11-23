अगर आपके चेहरे पर मुंहासे होते हैं, तो एलोवेरा जेल एक अच्छा उपाय हो सकता है। इसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो मुंहासों को कम करने में मदद करते हैं और त्वचा को ठंडक पहुंचाते हैं।

एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा की सूजन और लालिमा भी कम होती है। इसे नियमित रूप से लगाने पर आपकी त्वचा साफ और स्वस्थ दिखेगी।

यह एक सरल और असरदार उपाय है, जो आपकी त्वचा की देखभाल करता है।