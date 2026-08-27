सेब बनाम नाशपाती: इनमें से किसमें अधिक फाइबर होता है?

सेब में कई पोषक तत्व होते हैं, जिनमें से एक है फाइबर। एक मध्यम आकार के सेब में लगभग 4 से 5 ग्राम फाइबर होता है।

यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और आंत के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है।

फाइबर खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ लगता है, जिससे आप अनहेल्दी स्नैक्स से बच सकते हैं और वजन नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए सेब को अपनी खाने की आदतों में शामिल करना फायदेमंद है।