सेब बनाम नाशपाती: इनमें से कौन सा फल है अधिक हाइड्रेटिंग? जानिए
क्या है खबर?
सेब और नाशपाती दोनों ही ऐसे फल हैं जो बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन अक्सर लोग यह सोचते हैं कि इनमें से किसका सेवन शरीर को अधिक पानी पहुंचाने में मददगार होता है, खासकर गर्मियों में जब शरीर को अधिक पानी की जरूरत होती है। इस लेख में हम इन दोनों फलों की विशेषताओं की तुलना करेंगे ताकि आप सही चयन कर सकें और अपने शरीर को भरपूर पानी दे सकें।
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सेब की विशेषताएं
सेब में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो इसे गर्मियों के लिए एक अच्छा फल बनाता है। एक मध्यम आकार का सेब लगभग 85 प्रतिशत पानी से भरा होता है।
इसके अलावा इसमें विटामिन-C, फाइबर और ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सेब का सेवन करने से पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है और यह वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।
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नाशपाती का पोषण मूल्य
नाशपाती भी पानी से भरपूर फल है, जिसमें लगभग 84 प्रतिशत पानी होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन-C, विटामिन-K और पोटेशियम जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं।
नाशपाती का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और शरीर को साफ रखने में मदद मिलती है।
इसके फाइबर युक्त गुण पाचन को स्वस्थ रखते हैं और कब्ज की समस्या से राहत दिलाते हैं।
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सेब और नाशपाती में अंतर
सेब और नाशपाती दोनों में पानी की मात्रा लगभग समान होती है, लेकिन सेब में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसलिए यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में अधिक प्रभावी हो सकता है, वहीं नाशपाती में विटामिन-C और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक होते हैं।
दोनों ही फल स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, इसलिए इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
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किसका चयन करना चाहिए?
अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से किसका चयन करना चाहिए?
अगर आप अधिक हाइड्रेशन चाहें तो दोनों ही फल अच्छे विकल्प हैं, लेकिन अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो सेब का चयन करें क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन को सुधारती है, वहीं अगर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो नाशपाती बेहतर विकल्प होगा क्योंकि इसमें विटामिन-C की मात्रा अधिक होती है।