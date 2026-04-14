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गर्मी में आइसक्रीम के अलावा लें इन 4 ठंडे डेजर्ट का आनंद, मिलेगी ठंडक
आइसक्रीम के अलावा ठंडे डेजर्ट

गर्मी में आइसक्रीम के अलावा लें इन 4 ठंडे डेजर्ट का आनंद, मिलेगी ठंडक

लेखन सयाली
Apr 14, 2026
05:33 pm
क्या है खबर?

आइसक्रीम के अलावा ठंडे व्यंजनों की कई अन्य किस्में भी होती हैं। इन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और इनका आनंद ले सकते हैं। ये डेजर्ट न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि ये शरीर को गर्मी से राहत दिलाने में भी काफी मदद करते हैं। इस लेख में हम आपको दुनिया के कुछ बेहतरीन ठंडे और जमे हुए डेजर्ट के बारे में बताएंगे, जो आइसक्रीम जितने ही लजीज होते हैं और जिनकी रेसिपी आसान है।

#1

फालूदा

फालूदा एक लोकप्रिय भारतीय पेय है, जो ठंडा और मीठा होता है। इसे फालूदी नूडल्स, दूध, चीनी और गुलाब के सिरप से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले फालूदी नूडल्स को पानी में भिगोया जाता है, फिर इन्हें दूध, चीनी और गुलाब के सिरप के साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण को ठंडा करके परोसा जाता है। यह पेय गर्मियों में ताजगी देने वाला और स्वादिष्ट होता है, जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं।

#2

रबड़ी

रबड़ी एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे दूध और चीनी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को धीमी आंच पर पकाया जाता है, जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए। फिर इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाया जाता है। इस मिश्रण को ठंडा करके परोसा जाता है। रबड़ी का स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है और यह किसी भी खास मौके पर मिठाई के रूप में परोसी जा सकती है।

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#4

जिलाटो

जिलाटो एक प्रकार की मलाईदार आइसक्रीम ही होती है, जो इटली में बनाई जाती है। यह ठंडा डेजर्ट कई अलग-अलग फ्लेवर में उपलब्ध रहता है। आप इसे कोन में खा सकते हैं या कप में भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें आइसक्रीम की तुलना में कम हवा होती है, जिसे वजह से यह ज्यादा मुलायम बनती है। इसे आप फलों और अन्य मीठी टॉपिंग के साथ भी मजे से खा सकते हैं।

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#5

कुल्फी

कुल्फी एक लोकप्रिय भारतीय आइसक्रीम है, जिसे दूध, चीनी और अलग-अलग स्वाद, जैसे इलायची, आम या पिस्ता आदि मिलाकर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को धीमी आंच पर पकाया जाता है जब तक वह गाढ़ा न हो जाए, फिर इसमें चीनी और स्वाद मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को कुल्फी मोल्ड्स में भरकर फ्रीजर में जमाया जाता है। कुल्फी का स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है।

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