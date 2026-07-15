नारियल की बर्फी के अलावा इन 5 मिठाइयों को एक बार जरूर आजमाएं

मोतीचूर के लड्डू छोटे-छोटे पीले रंग के गोल आकार के होते हैं, जो बेसन से बनाए जाते हैं। इन्हें चीनी की चाशनी में पकाकर तैयार किया जाता है। इनका नाम 'मोतीचूर' इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी बनावट मोती जैसी होती है।

यह मिठाई खासकर त्योहारों और शादी-ब्याह में बनाई जाती है। इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने पर इनका स्वाद भूलना मुश्किल होता है।

मोतीचूर के लड्डू हर खास मौके पर उपयुक्त हैं।