नारियल की बर्फी के अलावा इन 5 मिठाइयों को एक बार जरूर आजमाएं
क्या है खबर?
नारियल की बर्फी एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जो त्योहारों और खास मौकों पर बनाई जाती है। इसकी मुलायम और स्वादिष्ट बनावट इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का पसंदीदा बनाती है। हालांकि, अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो इन 5 मिठाइयों को भी अपनी रेसिपी में शामिल कर सकते हैं। ये सभी मिठाइयां अपने अनोखे स्वाद और बनावट के लिए जानी जाती हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।
#1
मोतीचूर के लड्डू
मोतीचूर के लड्डू छोटे-छोटे पीले रंग के गोल आकार के होते हैं, जो बेसन से बनाए जाते हैं। इन्हें चीनी की चाशनी में पकाकर तैयार किया जाता है। इनका नाम 'मोतीचूर' इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी बनावट मोती जैसी होती है।
यह मिठाई खासकर त्योहारों और शादी-ब्याह में बनाई जाती है। इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने पर इनका स्वाद भूलना मुश्किल होता है।
मोतीचूर के लड्डू हर खास मौके पर उपयुक्त हैं।
#2
गुलाब जामुन
गुलाब जामुन एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो दूध पाउडर या खोया से बनाई जाती है।
इन्हें सबसे पहले गोल आकार देकर तेल में तल लिया जाता है और फिर चाशनी में डालकर ठंडा होने दिया जाता है। इनका सुनहरा रंग और मीठा स्वाद इन्हें खास बनाते हैं।
हालांकि, इन्हें घर पर बनाते समय ज्यादा न पकाएं क्योंकि इससे इनका स्वाद बिगड़ सकता है।
#3
बर्फी
बर्फी एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे दूध से बनाया जाता है। इसमें अलग-अलग प्रकार के नट्स जैसे बादाम, पिस्ता आदि मिलाए जाते हैं, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है।
बर्फी को कई तरह से बनाया जा सकता है जैसे खोया बर्फी, नारियल की बर्फी आदि। खोया बर्फी में खोया मिलाया जाता है जबकि नारियल की बर्फी में कदूकस किया हुआ नारियल।
इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने पर इनका स्वाद भूलना मुश्किल होता है।
#4
रसगुल्ला
रसगुल्ला पश्चिम बंगाल की एक मशहूर मिठाई है, जो सफेद रंग की गोलाकार होती है। इसे चाशनी में पकाया जाता है।
रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले पनीर बनाया जाता है, जिसे गोल आकार देकर चाशनी में पकाया जाता है। इनका मुलायम स्वाद और मीठा रस इन्हें खास बनाते हैं।
हालांकि, रसगुल्ले को बनाते समय चाशनी पर अतिरिक्त ध्यान दें।
#5
पेठा
पेठा आगरा की मशहूर मिठाई है, जो सफेद रंग की होती है और इसमें शक्कर का प्रयोग किया जाता है।
पेठा बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज की गुठली निकाली जाती है, फिर उसे चीनी की चाशनी में पकाया जाता है। इनका मुलायम स्वाद और मीठा रस इन्हें खास बनाते हैं।