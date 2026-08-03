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घर पर आसानी से बनाई जा सकती हैं मिट्टी से जानवर की आकृतियां, जानिए तरीका
घर पर मिट्टी से जानवर की आकृतियां बनाने का तरीका

घर पर आसानी से बनाई जा सकती हैं मिट्टी से जानवर की आकृतियां, जानिए तरीका

लेखन अंजली
Aug 03, 2026
01:26 pm
क्या है खबर?

आजकल बच्चे मिट्टी से कई तरह की आकृतियां बनाकर खेलना पसंद करते हैं। इससे न केवल उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, बल्कि वे अपने हाथों से कुछ नया बनाने का आनंद भी लेते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और मजेदार मिट्टी से जानवर की आकृतियां बनाने के तरीके बताएंगे, जिनसे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं और खुश रहेंगे। आइए जानें कि बच्चों को मिट्टी से जानवर की आकृतियां बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए।

#1

बिल्ली बनाएं

सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से गूंध लें, फिर उसे बिल्ली के शरीर के आकार में बनाएं। इसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में मिट्टी को काटकर कान, पूंछ और पैर बना लें।

अब आंखों और नाक के लिए छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर चिपकाएं। आप चाहें तो बिल्ली के लिए रंग भी लगा सकते हैं ताकि वह और भी सुंदर लगे।

इस तरह से आप आसानी से एक प्यारी सी बिल्ली की आकृति बना सकते हैं।

#2

कुत्ता बनाएं

कुत्ता बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से गूंध लें, फिर उसे कुत्ते के शरीर के आकार में तैयार करें।

इसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में मिट्टी को काटकर कान, पूंछ और पैर बना लें। अब आंखों और नाक के लिए छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर चिपकाएं। आप चाहें तो कुत्ते को रंग भी लगा सकते हैं ताकि वह और भी आकर्षक लगे।

इस तरह से आप आसानी से एक प्यारे से कुत्ते की आकृति तैयार कर सकते हैं।

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#3

हाथी बनाएं

हाथी बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से गूंध लें, फिर उसे हाथी के शरीर के आकार में तैयार करें।

इसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में मिट्टी को काटकर कान, सूंड और पैर बना लें। अब आंखों और कान के लिए छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर चिपकाएं। आप चाहें तो हाथी को रंग भी लगा सकते हैं ताकि वह और भी आकर्षक लगे।

इस तरह से आप आसानी से एक प्यारे से हाथी की आकृति तैयार कर सकते हैं।

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#4

खरगोश बनाएं

खरगोश बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से गूंध लें, फिर उसे खरगोश के शरीर के आकार में तैयार करें। इसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में मिट्टी को काटकर कान, पूंछ और पैर बना लें।

अब आंखों और नाक के लिए छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर चिपकाएं। आप चाहें तो खरगोश को रंग भी लगा सकते हैं ताकि वह और भी सुंदर लगे। इस तरह से आप आसानी से एक प्यारे से खरगोश की आकृति तैयार कर सकते हैं।

#5

तोते बनाएं

तोता बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से गूंध लें, फिर उसे तोते के शरीर के आकार में तैयार करें।

इसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में मिट्टी को काटकर सिर, पूंछ और पैर बना लें। अब आंखों और चोंच के लिए छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर चिपकाएं। आप चाहें तो तोते को रंग भी लगा सकते हैं ताकि वह और भी सुंदर लगे।

इस तरह से आप आसानी से एक प्यारे से तोते की आकृति तैयार कर सकते हैं।

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