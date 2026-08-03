घर पर मिट्टी से जानवर की आकृतियां बनाने का तरीका

घर पर आसानी से बनाई जा सकती हैं मिट्टी से जानवर की आकृतियां, जानिए तरीका

लेखन अंजली 01:26 pm Aug 03, 202601:26 pm

क्या है खबर?

आजकल बच्चे मिट्टी से कई तरह की आकृतियां बनाकर खेलना पसंद करते हैं। इससे न केवल उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, बल्कि वे अपने हाथों से कुछ नया बनाने का आनंद भी लेते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और मजेदार मिट्टी से जानवर की आकृतियां बनाने के तरीके बताएंगे, जिनसे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं और खुश रहेंगे। आइए जानें कि बच्चों को मिट्टी से जानवर की आकृतियां बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए।