बेंडाकाया वेपुडु की रेसिपी

आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय व्यंजन है बेंडाकाया वेपुडु, जानिए इसे बनाने की रेसिपी

लेखन सयाली 05:05 pm Sep 13, 202605:05 pm

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश का बेंडाकाया वेपुडु एक स्वादिष्ट और हल्का व्यंजन है, जो भिंडी को मसालों के साथ तलकर बनाया जाता है। यह व्यंजन न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। बेंडाकाया वेपुडु को दाल-चावल या रोटी-चावल के साथ परोसा जा सकता है। इसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। आइए हम आपको बेंडाकाया वेपुडु की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।