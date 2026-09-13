आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय व्यंजन है बेंडाकाया वेपुडु, जानिए इसे बनाने की रेसिपी
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश का बेंडाकाया वेपुडु एक स्वादिष्ट और हल्का व्यंजन है, जो भिंडी को मसालों के साथ तलकर बनाया जाता है। यह व्यंजन न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। बेंडाकाया वेपुडु को दाल-चावल या रोटी-चावल के साथ परोसा जा सकता है। इसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। आइए हम आपको बेंडाकाया वेपुडु की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
सामग्री
बेंडाकाया वेपुडु के लिए जरूरी सामान
बेंडाकाया वेपुडु बनाने के लिए आपको 250 ग्राम भिंडी, 2 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और थोड़ा-सा हरा धनिया चाहिए।
आप चाहें तो इन मसालों की मात्रा को अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं, अगर आपको इनका स्वाद पसंद हो।
#1
भिंडी को धोकर काटने का तरीका
सबसे पहले भिंडी को अच्छे से पानी में धोकर साफ कर लें। इसके बाद भिंडी को सूती कपड़े से सुखा लें, ताकि उन पर पानी न रहे।
पानी रहने से भिंडी तलते समय चटक सकती है। जब भिंडी पूरी तरह सूख जाए तो इसे 1-2 इंच लंबे टुकड़ों में काट लें।
ध्यान रखें कि भिंडी के दोनों सिरों को काटकर बीच से नहीं, बल्कि लंबाई में काटना है, ताकि भिंडी का आकार बना रहे।
#2
मसाले मिलाने का तरीका
अब एक बड़े कटोरे में कटी हुई भिंडी के टुकड़ों को डालें और उसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं।
मसाले मिलाने के बाद भिंडी को 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इससे मसाले भिंडी के अंदर तक अच्छी तरह मिल जाएंगे और उसका स्वाद बढ़ जाएगा।
अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें अपनी पसंद के अन्य मसाले भी शामिल कर सकते हैं।
#3
भिंडी को भूनें
अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें मसाले लगी हुई भिंडी डाल दें। इसे मध्यम आंच पर पकाएं।
भिंडी को धीरे-धीरे चलाते रहें, ताकि वह हर तरफ से अच्छे से पक जाए। जब भिंडी का रंग हल्का सुनहरा हो जाए और वह नरम हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लें।
अतिरिक्त तेल निकालने के लिए भिंडी को किचन पेपर पर रख सकते हैं। आपका बेंडाकाया वेपुडु तैयार है, जिसे आप रोटी या चावल के साथ खाएं।