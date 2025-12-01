मोर से जुड़ी इन बातों के बारे में शायद नहीं जानते होंगे आप, जानिए

मोर एक ऐसा पक्षी है, जो अपनी खूबसूरत पंखों और नाच-गाने के लिए जाना जाता है। भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है और यह भारतीय संस्कृति में एक खास जगह रखता है। इस लेख में हम मोर से जुड़े कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मोर का जीवनशैली, उनके सामाजिक व्यवहार और अन्य दिलचस्प पहलू जानकर आप इस सुंदर पक्षी के बारे में और अधिक जान पाएंगे।

#1 भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर भारत सरकार ने साल 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। यह निर्णय भारतीय वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत लिया गया था। मोर को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया क्योंकि यह भारतीय संस्कृति, कला और परंपराओं का अहम हिस्सा है। इस पक्षी की सुंदरता और इसकी खासियत भारतीय समाज में गहरी जड़ें रखती हैं। मोर की उपस्थिति भारतीय संस्कृति और कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

#2 मोर का नाचना होता है खास मोर अपने अनोखे नाच-गाने के लिए भी मशहूर हैं। बारिश के मौसम में नर मोर अपने पंख फैलाकर नाचते हैं ताकि मादा मोर उन्हें आकर्षित कर सकें। यह नाच केवल प्रजनन समय में ही देखने को मिलता है और इसमें नर मोर अपने लंबे और रंगीन पंखों को हवा में लहराते हुए दिखाते हैं। यह दृश्य बहुत ही मनोहारी होता है।

#3 मोर का भोजन होता है विविधतापूर्ण मोर शाकाहारी होते हैं, लेकिन उनका खाना काफी अलग-अलग तरह का होता है। वे घास, बीज, फल, कीड़े, छोटे जीव-जंतु आदि खाते हैं। इसके अलावा मोर पानी के पास रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे वहां से कीड़े पकड़ सकते हैं। मोर का खाना उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। उनकी अनोखी खाने की आदतें उन्हें अन्य पक्षियों से अलग बनाती हैं और उनके जीवन को रोचक बनाती हैं।

#4 मोर का सामाजिक व्यवहार होता है अनोखा मोर बहुत ही सामाजिक जीव होते हैं। वे झुंड बनाकर रहते हैं और अपने साथियों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इनके झुंड में अलग-अलग उम्र और लिंग के मोर शामिल होते हैं, जो एक-दूसरे के साथ खेलते-कूदते रहते हैं। मोरों का यह सामाजिक व्यवहार उन्हें मजबूत बनाता है और उनकी सुरक्षा करता है। इसके अलावा यह उन्हें एक-दूसरे के साथ संवाद करने और सहयोग करने में मदद करता है।