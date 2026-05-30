कॉफी के साथ बेहतरीन लगेंगे इटालियन अमारेती बिस्किट, जानिए बनाने का तरीका

अमारेती एक इटालियन बिस्किट है, जो खासतौर पर बादाम और उसकी खुशबू से भरपूर होता है। ये बिस्किट कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें बादाम के आटे से बनाया जाता है। ये ग्लूटेन मुक्त भी होते हैं, जिसके चलते ये सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इनका स्वाद मुंह में घुल जाता है और ये कॉफी के साथ बहुत लजीज लगते हैं। आइए आज हम आपको इस बिस्किट की आसान रेसिपी बताते हैं।

सामग्रियां अमारेती के लिए जरूरी सामग्री अमारेती बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो बाजार में आसानी से मिल जाएंगी। इनमें बादाम का आटा, चीनी, उबले हुए छोले का पानी, बादाम का तेल और खुशबू के लिए वनीला एसेंस शामिल हैं। आप चाहें तो इनमें थोड़ी मात्रा में इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप सूखे मेवे भी डाल सकते हैं। सजावट के लिए आपको पिसी हुई चीनी चाहिए होगी।

#1 बेकिंग ट्रे तैयार करें अमारेती को बेक करने के लिए सबसे पहले एक बेकिंग ट्रे लें और उसे मक्खन या तेल से चिकना कर लें। इसके बाद ओवन को 160 डिग्री पर पहले से गर्म कर लें। इससे बिस्किट अच्छी तरह से पकेंगे और कुरकुरे भी बनेंगे। इस तरह से तैयार की गई बेकिंग ट्रे पर बिस्किट अच्छे से पकेंगे और उनका स्वाद भी बेहतरीन आएगा। ओवन को पहले से गर्म करने से बिस्किट ज्यादा नहीं बेक होंगे और जल्दी बनेंगे।

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#2 मिश्रण तैयार करें अब एक बड़े कटोरे में बादाम का आटा, चीनी और उबले हुए छोले का पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक मिलाते रहें जब तक कि यह गाढ़ा पेस्ट न बन जाए। अगर मिश्रण बहुत गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा पानी डालकर मिलाएं, जिससे स्थिरता सही हो जाएगी। इसके बाद इस पेस्ट में बादाम का तेल और वनीला एसेंस डालकर फिर से अच्छे से मिला लेना होगा।

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#3 बिस्किट आकार दें जब मिश्रण तैयार हो जाए तो उसे छोटे-छोटे गोल आकार में बनाकर बेकिंग ट्रे पर रखें। आप चाहें तो इन गोल आकारों को थोड़ा दबाकर चपटा भी कर सकते हैं। इसके बाद बेकिंग ट्रे को गरम ओवन में रखकर लगभग 15-20 मिनट तक पकाएं या जब तक कि बिस्किट सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं तब तक अच्छी तरह पक जाने दें। ध्यान रखें कि बिस्किट जलने नहीं चाहिए।