त्योहारों के मौसम में हमेशा साथ रखें ये 5 स्किन केयर प्रोडक्ट्स, रहेंगे सुरक्षित

त्योहारों के दौरान अधिकतर महिलाएं घर से बाहर रहती हैं और अधिक समय धूप में रहने से त्वचा को टैनिंग और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने पास एक अच्छी गुणवत्ता वाली सनस्क्रीन जरूर रखें और घर से बाहर निकलने से पहले इसे अपने चेहरे, गर्दन और हाथों पर अच्छे से लगाएं।

इसके साथ ही जब भी आप धूप में ज्यादा देर तक रहें तो हर 2 घंटे बाद इसे दोबारा लगाएं।