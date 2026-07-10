आलू भुजिया बनाम आलू के चिप्स: कौन-सा विकल्प सेहत के लिए है बेहतर?
क्या है खबर?
आलू से बने स्नैक्स भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा हैं। आलू के चिप्स और आलू की भुजिया, दोनों ही स्वाद में लाजवाब हैं, लेकिन इनके पोषण मूल्य में फर्क है। इस लेख में हम इन दोनों स्नैक्स की तुलना करेंगे और जानेंगे कि इनमें से कौन-सा विकल्प सेहत के लिए बेहतर है। दोनों स्नैक्स के पोषण तत्वों, कैलोरी की मात्रा और सेहत पर प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे।
आलू चिप्स
आलू के चिप्स में होती है अधिक चर्बी और कैलोरी
आलू के चिप्स आमतौर पर तलकर बनाए जाते हैं, जिससे इनमें हानिकारक फैट और ज्यादा चर्बी की मात्रा होती है। एक औंस आलू के चिप्स में लगभग 152 कैलोरी होती हैं, जिनमें से ज्यादातर कैलोरी तले होने के कारण होती हैं। इसके अलावा इन चिप्स में नमक की मात्रा भी अधिक होती है, जो रक्तचाप बढ़ा सकती है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। इसलिए, इन्हें सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।
आलू भुजिया
आलू की भुजिया में कम चर्बी और कैलोरी होती है
आलू की भुजिया आमतौर पर सूखी होती हैं और इन्हें तलने के बजाय हल्के तेल में भूनकर बनाया जाता है। एक औंस आलू की भुजिया में लगभग 120 कैलोरी होती हैं, जिनमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत कम होती है। इसके अलावा आलू की भुजिया में नमक की मात्रा भी कम होती है, जिससे ये उच्च रक्तचाप के लिए सुरक्षित होती हैं। इसलिए, आलू की भुजिया एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
स्वाद
स्वाद में भी हैं अलग-अलग
आलू के चिप्स का स्वाद कुरकुरा और नमकीन होता है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। इन्हें अक्सर फिल्म देखते समय या बाहर खाने के लिए लिया जाता है। वहीं, आलू की भुजिया का स्वाद तीखा और मसालेदार होता है, जो इसे एक अनोखा स्वाद देता है। इसे स्नैक्स के रूप में खाया जा सकता है या किसी व्यंजन के साथ परोसा जा सकता है।
सेहत पर प्रभाव
सेहत पर पड़ता है अलग-अलग असर
आलू के चिप्स का सेवन अधिक मात्रा में करने पर वजन बढ़ने का कारण बन सकता है, क्योंकि इनमें चर्बी और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। इनका लगातार सेवन दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकता है। वहीं, आलू की भुजिया का सेवन सीमित मात्रा में करने पर कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता। इसमें मौजूद मसाले पाचन क्रिया को सुधार सकते हैं और भूख को नियंत्रित कर सकते हैं।
निष्कर्ष
दोनों ही स्नैक्स बन सकते हैं अस्वास्थ्यकर
दोनों ही स्नैक्स अपने-अपने तरीके से स्वादिष्ट हैं, लेकिन पोषण तत्वों के हिसाब से आलू की भुजिया एक बेहतर विकल्प साबित होती है। इसमें कम चर्बी और कैलोरी होती है, जिससे यह सेहत के लिए फायदेमंद होती है। इसलि, अगली बार जब आप अपनी पसंदीदा स्नैक्स चुनें तो आलू की भुजिया को प्राथमिकता दें और सीमित मात्रा में इसका सेवन करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें।