आलू भुजिया बनाम आलू के चिप्स: कौन-सा विकल्प सेहत के लिए है बेहतर?

आलू चिप्स

आलू के चिप्स में होती है अधिक चर्बी और कैलोरी

आलू के चिप्स आमतौर पर तलकर बनाए जाते हैं, जिससे इनमें हानिकारक फैट और ज्यादा चर्बी की मात्रा होती है। एक औंस आलू के चिप्स में लगभग 152 कैलोरी होती हैं, जिनमें से ज्यादातर कैलोरी तले होने के कारण होती हैं। इसके अलावा इन चिप्स में नमक की मात्रा भी अधिक होती है, जो रक्तचाप बढ़ा सकती है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। इसलिए, इन्हें सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।