पाचन के लिए फायदेमंद होता है इसबगोल, सेवन से पहले जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है खबर?
साइलियम एक पौधा है, जो फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पाचन तंत्र को सुधारने और वजन घटाने के लिए किया जाता है। यह भारत में आसानी से पाया जाता है और अब इसकी मांग विदेश में भी बढ़ गई है। इसबगोल की भूसी बनाकर इसका सेवन किया जाता है। आइए आज हम आपको इसबगोल से जुड़ी जरूरी बातें बताते हैं, ताकि आप इसके सेवन से पहले पूरी तरह से तैयार रहें।
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इसबगोल क्या है?
इसबगोल एक प्रकार का पौधा है, जिसके बीजों का पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर को कई स्वास्थ्य लाभों के लिए उपयोग किया जाता है।
यह मुख्य रूप से पाचन तंत्र को सुधारने और वजन घटाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने, खून में शक्कर के स्तर को स्थिर रखने और आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है।
इसलिए, इसे आयुर्वेदिक इलाज में भी शामिल किया जाता है।
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कैसे करें इसबगोल का सेवन?
इसबगोल का सेवन मुख्य रूप से पानी या जूस के साथ किया जाता है। एक गिलास पानी में एक चम्मच इसबगोल पाउडर मिलाकर पीना चाहिए।
इससे यह आसानी से पाचन तंत्र में जाकर काम करता है और पेट साफ करता है। आप इसे सुबह खाली पेट या दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी नई चीज को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
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इसबगोल के नुकसान
इसबगोल का सेवन आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे गैस या पेट दर्द हो सकता है। इसलिए, शुरुआत में कम मात्रा में इसका सेवन करें।
इसके अलावा अगर आपको पहले से ही कोई पेट संबंधी समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका सेवन करें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, ताकि कोई समस्या न हो।
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क्या सभी उम्र के लोग इसबगोल ले सकते हैं?
इसबगोल सभी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को इसे देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
बच्चों के लिए इसकी मात्रा कम होनी चाहिए और बुजुर्गों को भी इसकी सीमित मात्रा का ही सेवन करना चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इसके अलावा अगर किसी को कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है तो उसे इसके सेवन से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।