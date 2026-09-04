इसबगोल से जुड़ी अहम बातें

पाचन के लिए फायदेमंद होता है इसबगोल, सेवन से पहले जानें इसके बारे में सबकुछ

लेखन सयाली 11:58 am Sep 04, 202611:58 am

क्या है खबर?

साइलियम एक पौधा है, जो फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पाचन तंत्र को सुधारने और वजन घटाने के लिए किया जाता है। यह भारत में आसानी से पाया जाता है और अब इसकी मांग विदेश में भी बढ़ गई है। इसबगोल की भूसी बनाकर इसका सेवन किया जाता है। आइए आज हम आपको इसबगोल से जुड़ी जरूरी बातें बताते हैं, ताकि आप इसके सेवन से पहले पूरी तरह से तैयार रहें।