उमेद भवन पैलेस है जोधपुर की पहचान, जानिए इस आलीशान महल की खास बातें

उमेद भवन पैलेस भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है, जो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। यह महल महाराजा उमेद सिंह द्वारा बनवाया गया था और इसका निर्माण 1929 में शुरू हुआ था। इस महल का निर्माण लगभग 15 सालों तक चला। यह महल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है और आजकल इसे एक शानदार होटल के रूप में उपयोग किया जाता है। आइए इस महल से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं।

#1 महल की वास्तुकला उमेद भवन पैलेस की वास्तुकला भारतीय और पश्चिमी शैलियों का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करती है। इस महल में संगमरमर, बलुआ पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इसके हर कमरे में अलग-अलग थीम रखी गई है, जो इसे और भी खास बनाती है। महल के दरबार हॉल में आप शानदार झूमर देख सकते हैं और इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी भी बेहद सुंदर है। यहां की मूर्तियां और चित्रकारी भी बहुत आकर्षक हैं।

#2 संग्रहालय का भ्रमण करें उमेद भवन पैलेस में स्थित संग्रहालय आपको राजस्थानी संस्कृति और इतिहास से रूबरू कराता है। यहां पर आपको पुराने हथियार, वस्त्र, चित्रकला और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं देखने को मिलेंगी। संग्रहालय में रखी गई वस्तुएं महाराजा उमेद सिंह के समय की झलक दिखाती हैं। इसके अलावा यहां पर राजस्थानी शिल्पकला का भी बेहतरीन संग्रह है। संग्रहालय में घूमते हुए आप राजस्थान की समृद्ध विरासत को करीब से महसूस कर सकते हैं।

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#3 बगीचों की सैर करें उमेद भवन पैलेस के बगीचे बहुत ही खूबसूरत हैं, जहां आप शांति और सुकून पा सकते हैं। ये बगीचे यूरोपीय शैली में बनाए गए थे, जिसमें फव्वारे और फूलों वाले गार्डन शामिल हैं। यहां टहलते हुए आपको प्रकृति के करीब आने का अनुभव होगा। बगीचों में विभिन्न प्रकार के पौधे और फूल लगे हुए हैं, जो इस जगह को और भी आकर्षक बनाते हैं। यहां की हरियाली और फूलों की खुशबू मन को प्रसन्न कर देती है।

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#4 होटल सेवाएं लें उमेद भवन पैलेस अब एक शानदार होटल के रूप में कार्यरत है, जहां पर्यटक ठहर सकते हैं और राजसी जीवनशैली का अनुभव कर सकते हैं। इस होटल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे विश्राम केंद्र और तैराकी का तालाब आदि। यहां का भोजन भी लाजवाब है, जिसमें राजस्थानी व्यंजन शामिल हैं। इस होटल में ठहरते हुए आप शाही अंदाज का अनुभव कर सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।