गर्मियों में महिलाओं की पसंद बन रहा है आइस क्यूब फेशियल, जानिए इसके फायदे और नुकसान

गर्मियों में त्वचा की देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस मौसम में पसीना, नमी और गर्मी के कारण त्वचा पर कई समस्याएं हो सकती हैं। हाल ही में एक नया ट्रेंड सामने आया है, जिसे आइस क्यूब फेशियल कहा जाता है। इस ट्रेंड में बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल करके चेहरे की देखभाल की जाती है। आइए जानें कि क्या वाकई आइस क्यूब फेशियल फायदेमंद है या नहीं।

#1 आइस क्यूब फेशियल क्या है? आइस क्यूब फेशियल एक नया तरीका है, जिसमें बर्फ के टुकड़ों का उपयोग करके चेहरे की मालिश की जाती है। इसमें बर्फ के टुकड़ों को सीधे त्वचा पर घिसा जाता है। इससे त्वचा की रक्त नलिकाएं सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे त्वचा को ताजगी मिलती है और छिद्र छोटे होते हैं। यह प्रक्रिया चेहरे की सूजन को कम करने, त्वचा को ठंडक देने और निखार लाने में मदद कर सकती है।

#2 गर्मियों में क्यों है लोकप्रिय? गर्मियों में कई लोगों को उमस और नमी के कारण त्वचा की मुंहासे, तेलीयापन और जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइस क्यूब फेशियल इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। यह प्रक्रिया त्वचा को ठंडक देती है, जिससे सूजन कम होती है और छिद्र छोटे होते हैं। इसके अलावा यह प्रक्रिया त्वचा को ताजगी भी प्रदान करती है और तेल को अवशोषित करके प्राकृतिक निखार लौटाती है।

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#3 आइस क्यूब फेशियल के फायदे आइस क्यूब फेशियल कई फायदे प्रदान कर सकता है। यह प्रक्रिया त्वचा को ताजगी देती है और उसे अंदरूनी तौर पर हाइड्रेटेड बनाए रखती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया चेहरे की सूजन को कम करती है और लालपन से भी छुटकारा दिला सकती है। इससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे त्वचा को पोषण मिलता है और निखार भी बढ़ जाता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया जलन को कम करने में भी सहायक है।

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#4 आइस क्यूब फेशियल के नुकसान आइस क्यूब फेशियल कई फायदे प्रदान करता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आप बर्फ के टुकड़ों को सीधे त्वचा पर घुमाते हैं तो इससे त्वचा को ठंडक मिलती है। हालांकि, अगर यह प्रक्रिया गलत तरीके से की जाए तो इससे त्वचा की सुरक्षात्मक परत खराब हो सकती है या जलन हो सकती है। इसके अलावा बहुत लंबे समय तक बर्फ के टुकड़ों का उपयोग करने से त्वचा शुष्क हो जाती है और मुंहासे होते हैं।