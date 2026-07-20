क्या हैं SPF लिप ट्रीटमेंट? यहां जानिए इससे जुड़ी 5 अहम बातें

जब आप SPF लिप ट्रीटमेंट खरीदें तो उसकी SPF रेटिंग पर ध्यान दें। कम से कम 15 SPF वाला उत्पाद ही चुनें, जो आपको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे।

इसके अलावा उत्पाद में नमी देने वाले तत्व, जैसे कि नारियल तेल या शिया बटर हो तो बेहतर होता है, क्योंकि ये आपके होंठों को नरम बनाए रखते हैं।

साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उत्पाद में कोई ऐसा रसायन न हो, जो आपके होंठों के लिए हानिकारक हो।