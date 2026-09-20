मुष्टि मुद्रा के बारे में जानकारी

मुष्टि मुद्रा को बनाएं अपने रूटीन का हिस्सा, जानिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

लेखन सयाली 03:36 pm Sep 20, 202603:36 pm

क्या है खबर?

मुष्टि मुद्रा एक सरल और असरदार योगासन है, जो हमारे शरीर और मन, दोनों के लिए फायदेमंद है। यह मुद्रा हाथों की मुट्ठी बंद करने से जुड़ी है और इसे नियमित रूप से करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। यह मुद्रा न केवल शरीर में ऊर्जा बढ़ाती है, बल्कि मन को भी शांत करती है। आइए इस योगासन के अभ्यास का तरीका, इसके फायदे और सावधानियां जानते हैं, ताकि आप इसका सही तरीके से लाभ उठा सकें।