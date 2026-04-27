पहली बार कब बनाए गए थे हम सबके पसंदीदा मोमो? जानिए इस पकवान का इतिहास
क्या है खबर?
मोमो एक ऐसा व्यंजन है, जो आजकल हर जगह आसानी से मिल जाता है और इसे लोग बेहद पसंद भी करते हैं। यह मूल रूप से तिब्बती व्यंजन है, लेकिन अब भारत में भी यह काफी लोकप्रिय हो गया है। मोमो को अलग-अलग प्रकार की फिलिंग के साथ बनाया जाता है और इसे भाप में पकाया जाता है। आइए आज हम आपको मोमो के इतिहास से जुड़ी अहम बातें बताते हैं, ताकि आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिले।
#1
मोमो का इतिहास
मोमो का इतिहास तिब्बती खाने से जुड़ा हुआ है। यह व्यंजन तिब्बती, नेपाली और भूटानी संस्कृति का अहम हिस्सा है। इसे पहले तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता था, लेकिन अब यह पूरे हिमालयी क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया है। तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में गर्मी के लिए लोग याक के मांस से मोमो बनाया करते थे। नेपाल में आने के बाद इस व्यंजन में सब्जियां भरी जाने लगीं। भारत में भी इसमें सब्जियां भरी जा रही हैं।
#2
मोमो की फिलिंग
मोमो की फिलिंग कई प्रकार की होती है, जो इसे खास बनाती है। आमतौर पर इसमें सोया, पनीर, सब्जियां या मशरूम सामग्री का उपयोग किया जाता है। पनीर मोमो दिल्ली और अन्य शहरों में बहुत लोकप्रिय हैं, जबकि वेज मोमो शाकाहारी लोगों के बीच पसंद किए जाते हैं। सब्जियों वाले मोमो भी अच्छे लगते हैं और यह सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग मसालों का उपयोग कर सकते हैं।
#3
मोमो बनाने का तरीका
मोमो बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंधा जाता है, फिर छोटे-छोटे गोले बनाए जाते हैं। इन गोले को बेलकर फिलिंग भरी जाती है और फिर इन्हें बंद किया जाता है। इसके बाद मोमो को भाप में पकाया जाता है, जिससे यह नरम और स्वादिष्ट बन जाते हैं। भाप में पकाने से इसका स्वाद बढ़ जाता है और यह आसानी से पच भी जाते हैं। मोमो को अलग-अलग प्रकार की चटनी के साथ परोसा जाता है।
#4
मोमो का सेहत से जुड़ा पहलू
मोमो एक सेहत के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर जब इसे सब्जियों या पनीर जैसी पौष्टिक चीजों से बनाया जाए। भाप में पकाने के कारण इसमें कम तेल का उपयोग होता है, जिससे यह वजन घटाने वालों के लिए भी सही है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होती है। मोमो का सेवन पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है और ऊर्जा प्रदान करता है।
#5
मोमो का भविष्य
आज के समय में मोमो ने अपनी खास जगह बना ली है और इसके अलग-अलग प्रकार बाजार में उपलब्ध हैं। अब बाजार में मसालेदार से लेकर मीठे मोमो तक, हर प्रकार के विकल्प मौजूद हैं। इसके अलावा कई बड़ी खाने-पीने की जगहों पर भी मोमो परोसे जाते हैं, जो इसे एक फैशनेबल व्यंजन बनाते हैं। इस प्रकार मोमो एक साधारण व्यंजन से लेकर आज के समय में एक लोकप्रिय खाने का ट्रेंड बन चुका है।