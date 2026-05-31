महाराष्ट्र: ऐतिहासिक राजगड किला घूमने की बना रहे हैं योजना? जानें ये अहम बातें

महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित राजगड किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाया गया था और मराठा साम्राज्य का एक अहम हिस्सा रहा है। राजगड किले की बनावट और इसकी भव्यता आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां आने वाले लोग इतिहास के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। आइए जानें कि राजगड किले को घूमने जाने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

रास्ता कैसे पहुंचें राजगड किला? राजगड किले तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पुणे से सासवड गांव जाना होगा, जो किले के पास ही स्थित है। यहां से आप टैक्सी या ऑटो लेकर किले के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहते हैं तो बस सेवा भी उपलब्ध है, लेकिन इसमें समय अधिक लग सकता है। निजी वाहन से यात्रा करना सबसे ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है।

इतिहास राजगड किले का इतिहास राजगड किला छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 17वीं सदी में बनाया गया था। यह किला शिवाजी के प्रशासनिक केंद्रों में से एक था और यहां से कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। इस किले का नाम 'राजगड' इसलिए रखा गया था, क्योंकि यह शिवाजी के शासनकाल का मुख्यालय था। यहां की बनावट और संरचनाएं उस समय की तकनीक का बेहतरीन उदाहरण हैं। यह किला आज भी मराठा इतिहास का अहम हिस्सा है।

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स्थल किले में देखने लायक स्थल राजगड किले में घूमने लायक कई स्थान हैं, जिनमें तोपखाना, महल, मंदिर और गोदाम शामिल हैं। तोपखाना में पुरानी तोपें रखी गई हैं, जो उस समय उपयोग होती थीं। महल परिसर में राजा और रानी के आवास थे, जिनकी संरचना आज भी देखने लायक है। मंदिर परिसर में भगवान शिव और अन्य देवी-देवताओं के मंदिर हैं, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। गोदाम में पुराने हथियार और अन्य सामग्री संग्रहित हैं, जो इतिहास प्रेमियों को पसंद आती है।

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