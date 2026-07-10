लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में सबकुछ

मुंबई में फैला है लेप्टोस्पायरोसिस; जानिए इसके कारण, लक्षण और बचाव के तरीके

लेखन सयाली 03:02 pm Jul 10, 202603:02 pm

क्या है खबर?

मुंबई में हाल ही में लेप्टोस्पायरोसिस बुखार के मामलों में वृद्धि हुई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इस संक्रामक रोग का कारण लेप्टोस्पाइरा नामक बैक्टीरिया होता है, जो चूहों समेत अन्य जानवरों के मूत्र से फैलता है। यह रोग बारिश के बाद कीचड़ और गंदगी में रहने वाले लोगों के लिए अधिक खतरनाक है। आइए जानते हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस के क्या लक्षण होते हैं और इससे बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए।